Άσλεϊ Όλσεν: Έφερε «κρυφά» στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Η Άσλεϊ Όλσεν έφερε στον κόσμο το παιδί της υπό άκρα μυστικότητα.

Η 37χρονη σταρ καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Λούις Έισνερ πριν από μερικούς μήνες, στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six.

Το ζευγάρι έδωσε στον γιο του το όνομα «Ότο». Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, αφού και οι δύο φροντίζουν να κρατούν τη ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτό έκαναν άλλωστε, και με τον γάμο τους, όταν ενώθηκαν με τα δεσμά του, στις 28 Δεκεμβρίου 2022, σε μια κλειστή τελετή στο Bel Air της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με ειδήσεις, στη χαρμόσυνη τελετή έδωσαν το παρών μόνο 50 άτομα.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία χρόνια, ενώ έκαναν γνωστή τη σχέση τους, κατά την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Σεπτέμβριο του 2021.

