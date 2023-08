Ρωσικό μαχητικό MiG-23 συνετρίβη στη διάρκεια επίδειξης στο Μίσιγκαν

Πανικός επικράτησε την Κυριακή στο Μίσιγκαν, όταν κατά τη διάρκεια δημοφιλούς αεροπορικού σόου, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-23 παρουσίασε πρόβλημα στον αέρα και συνετρίβη κοντά σε συγκρότημα κατοικιών.

Οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος, πρόλαβαν και εκτινάχθηκαν με τα αλεξίπτωτά τους πριν από τη συντριβή, όπως δείχνουν πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Watch shows the dramatic moment the two pilots are forced to eject as the aircraft plummets to the ground.

Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/4LqEaUzzzP

