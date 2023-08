Χαβάη φωτιά – νεκροί: Αυξήθηκαν τα θύματα, χιλιάδες άστεγοι

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές που κατακαίνε τη Χαβάη, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πως έχασαν τη ζωή τους 53 άτομα, ενώ χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Η φωτιά στη Χαβάη μετέτρεψε το θέρετρο Λαχάινα στο νησί Μάουι σε αποκαΐδια, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που έρχονται από την περιοχή. «Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 17 επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχάινα. Αυτό αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων στους 53 νεκρούς», τόνισαν οι αρχές της κομητείας Μάουι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν. Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του αμερικανικού αρχιπελάγους Τζος Γκριν δήλωσε ότι αναμένει πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει «πολύ» πιο βαρύς, πως ίσως ξεπεράσει τους 60 νεκρούς.

⚡️ #BREAKING Hawaii’s governor says 53 people have been killed in Maui wildfires, and death toll will likely rise. pic.twitter.com/2wDH0nwvvQ

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κήρυξε τη Χαβάη σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα στο Μάουι το βράδυ της Τρίτης, αποκόπτοντας το δυτικό τμήμα της νήσου και την ιστορική πόλη Λαχάινα, όπου τουλάχιστον 271 κτίσματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα, εισέπνευσαν καπνό και υπέστησαν άλλους τραυματισμούς. Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους, αλλά οι ιατρικές υπηρεσίες επεσήμαναν πως πασχίζουν να αντιμετωπίσουν όλα τα περιστατικά. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη και χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν εσπευσμένα το νησί, είτε πήγαν σε καταφύγια ή έφυγαν από αυτό.

UNCUT never before scene footage of Maui wildfires. Cinematic scenes Driving thru the inferno, helicopter aerial views of the aftermath of the out of control fire. #mauifires #maui #hawaii #nature #horror #sad #wildlife #travel #asmr #tiktok #viral #trending #news #bomboradyo… pic.twitter.com/lPpMogv6Lu

— Empirical Eye (@Empirical_Eye) August 11, 2023