Ερυθρός Σταυρός αιμοδοσία – ομοφυλόφιλοι: Τέλος στους περιορισμούς για τους gay και τους bisexual άνδρες

Περισσότεροι ομοφυλόφιλοι και bisexual άνδρες θα μπορούν να δίνουν αίμα από σήμερα καθώς ο Ερυθρός Σταυρός αρχίζει να εφαρμόζει μία ιστορική αλλαγή κανόνων που εγκρίθηκε τους προηγούμενους μήνες από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ. Πρόκειται για περιορισμούς που είχαν θεσπιστεί στα 80’s και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της κρίσης του HIV/AIDS. «Ο Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει αυτή τη σημαντική πρόοδο και αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει για να γίνει η αιμοδοσία ακόμη πιο περιεκτική», τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του ο οργανισμός. Όπως αναφέρει ο FDA όλοι οι δυνητικοί δότες θα συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνου για να προσδιορίσουν την πρόσφατη σεξουαλική τους δραστηριότητα, με στόχο τη μείωση «του κινδύνου μετάδοσης του HIV με μετάγγιση αίματος».

More gay and bisexual men will be able to donate blood starting today as the Red Cross begins implementing a historic rule change approved by the FDA earlier this year. https://t.co/nqzb6gsNo2

