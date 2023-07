Μπάρμπι ταινία εισητήρια: Ρεκόρ εισπράξεων από την δεύτερη εβδομάδα προβολών

Για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται στην Αμερική η μανία με την ταινία της «Barbie» που έκανε πριν λίγο καιρό πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Πολύ σύντομα, η ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ, με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ κέρδισε 93 εκατ. δολάρια στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής. Παρά το γεγονός ότι δεν επρόκειτο για το πρώτο, αλλά το δεύτερο Σαββατοκύριακο που έκανε πρεμιέρα η «Barbie», πλήθος κόσμου βρέθηκε στους κινηματογράφους για να παρακολουθήσει το «ροζ σύμπαν της διάσημης κούκλας». Είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που σημειώνει τέτοιο αριθμό πωλήσεων κατά το δεύτερο Σαββατοκύριακο της προβολής της.

Παγκοσμίως έχει καταφέρει να κερδίσει σχεδόν 775 εκατ. δολάρια, γεγονός που την καθιστά ως μια από τις ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της χρονιάς. Βασίζεται στην εμβληματική σειρά παιχνιδιών της Mattel. Παρόλο που η Mattel ήταν παραγωγός της ταινίας, κοινό και κριτικοί εκτίμησαν τον σατιρικό τόνο που έφερε η Γκέργουικ στην ιστορία, η οποία αγγίζει θέματα καπιταλισμού, ταυτότητας και υπαρξισμού. Το CinemaScore έβαλε βαθμολογία Α και η βαθμολογία 90% στο site Rotten Tomatoes ήταν μόνο δύο από τις ιστοσελίδες που αξιολόγησαν θετικά την ταινία.

Box Office: ‘Barbie’ Dances to $775M Globally, Days Away from Joining Billion-Dollar Club https://t.co/AgauYKaAWO

Ενώ η «Barbie» συνεχίζει να κερδίζει θαυμαστές, η Mattel έχει ήδη στα πλάνα της τα επόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει στη μεγάλη οθόνη νέες ταινίες, βασισμένες σε 14 γνωστά παιχνίδια. Ωστόσο, ο θρίαμβος της «Barbie» τους έχει κάνει να σκεφτούν να δώσουν μια συνέχεια στο πρότζεκτ. Παρά το γεγονός ότι η Mattel στοχεύει σε ένα σίκουελ της ταινίας, η σκηνοθέτιδα της «Barbie», Γκρέτα Γκέργουικ αποκλείει προς το παρόν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η Γκρέτα Γκέργουικ δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι άλλο. Μετά το τέλος κάθε ταινίας, αισθάνομαι ότι δεν θα υπάρξει άλλη ιδέα και αυτό που ήθελα να κάνω, το έκανα. Δεν θέλω να διαλύσω τα όνειρα κάποιου, αλλά εγώ είμαι στο μηδέν αυτή τη στιγμή».

«Η Barbie σαν brand επιτρέπει πολυάριθμες διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα προϊόντα της σειράς αυτής έχουν μεγάλο εύρος. Γύρω από την κεντρική φιγούρα της Barbie υπάρχει μια ολόκληρη οικογένεια, ένα σύμπαν. Ένα σύμπαν πλούσιο και ευέλικτο σε ευκαιρίες», δήλωσε από τη μεριά του ο CEO της Mattel, Ynon Kreiz. Eξήγησε επίσης, πως δεν υπάρχει καμία βιασύνη για το σίκουελ της Barbie, καθώς για να φτιαχτεί κάτι επιτυχημένο, θα χρειαστεί χρόνος. «Δεν είπαμε ποτέ “οκ, ας σκεφτούμε μια δεύτερη και μια τρίτη ταινία”. Είπαμε “ας γίνει η πρώτη σωστά κι ας στεφθεί με επιτυχία”. Αν το καταφέρεις αυτό κι αν εγκαθιδρύσεις την πρώτη ταινία ως επιτυχημένη παρουσίαση ενός franchise στη μεγάλη οθόνη, οι ευκαιρίες στη συνέχεια ανοίγονται πολύ εύκολα. Οι επιτυχημένες ταινίες οδηγούν σε περισσότερες ταινίες», εξήγησε και πρόσθεσε: «Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε πολλά κινηματογραφικά franchise».

Greta Gerwig admits she currently isn’t looking to develop a sequel to #Barbie

“I wouldn’t want to squash anybody else’s dream but for me, at this moment, I’m at totally zero.”

(https://t.co/opp9hgkOnF) pic.twitter.com/le9i1Q5STq

— Film Updates (@FilmUpdates) July 26, 2023