Πακιστάν έκρηξη: Η στιγμή που βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάζεται σε προεκλογική εκδήλωση

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές δεκάδες τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ενός ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κόμματος. Η επίθεση είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ (JUI-F). Περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. «Ενώ περιμέναμε την άφιξη των ηγετών, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη», αφηγήθηκε ο Σαμπίχ Ουλάχ, ένας 24χρονος υποστηρικτής του κόμματος που έσπασε το χέρι του από την έκρηξη. «Βρέθηκα ξαπλωμένος δίπλα σε κάποιον που ακρωτηριάστηκε. Ο αέρα μύριζε καμένη σάρκα», πρόσθεσε μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα είπε ότι τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν. «Επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας, ο δράστης ανατινάχθηκε πολύ κοντά στο αντίσκηνο», είπε. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώματα και εθελοντές που βοηθούν τα αιμόφυρτα θύματα να μπουν στα ασθενοφόρα. Η πακιστανική κυβέρνηση πρόκειται να διαλυθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται ήδη για τον προεκλογικό αγώνα τους.

