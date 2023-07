Μόσχα drones επίθεση: Η στιγμή του “χτυπήματος” στον ουρανοξύστη

Ουκρανικά drones προκάλεσαν χάος στην καρδιά της επιχειρηματικής περιοχής της Μόσχας σε μια τριπλή επίθεση σήμερα το πρωί. Πυρκαγιές ξέσπασαν σε μεγάλα κτίρια, ενώ τα τοιχώματα ουρανοξυστών γκρεμίστηκαν από τα χτυπήματα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κρεμλίνο. Ανατριχιαστικές κραυγές ακούστηκαν καθώς οι εκρήξεις διέσχισαν αρκετούς ορόφους δύο κτιρίων γραφείων, που φαίνεται να προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Το πρώτο από τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στάλθηκαν για να διαπεράσουν την πολυδιαφημισμένη αεράμυνα της ρωσικής πρωτεύουσας χτύπησε στις 3.20 π.μ.. Χτύπησε τον 50όροφο πύργο IQ Quarter Tower, ένα από τα πιο εξέχοντα κτίρια στην επιχειρηματική περιοχή που ονομάζεται Moscow City.

Κομψά διαμερίσματα κατοικιών και αριστοκρατικά ρετιρέ υπάρχουν στην περιοχή των ουρανοξυστών που συγκλονίστηκε από τα χτυπήματα το πρωί της Κυριακής. Πλάνα κατέγραψαν στη συνέχεια τα επακόλουθα της δεύτερης επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία έπληξε τον ουρανοξύστη Oko-2 στις 4.10 το πρωί. Σε ένα απόσπασμα, ακούγονται δύο γυναίκες πανικόβλητες να φωνάζουν καθώς βλέπουν ένα drone να πλησιάζει, λέγοντας: “Πετάει τόσο γρήγορα!”.

Ένα άλλο βίντεο που τραβήχτηκε από το Presnenskaya Embankment δείχνει ένα από τα drones να πέφτει πάνω σε ένα κτίριο, ενώ μια γυναίκα φωνάζει: «Μαμά!». Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι οι προσόψεις δύο κτιρίων υπέστησαν «ελαφρές ζημιές», παρά τις σκηνές καταστροφής. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχασαν τον έλεγχο όταν παρεμποδίστηκαν από τεχνολογία ηλεκτρονικού πολέμου. Ισχυρίστηκε ότι το άλλο καταρρίφθηκε, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης». Από τα πλήγματα τραυματίστηκε ένας φρουρός ασφαλείας, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι τραυματίστηκε επίσης μια 21χρονη γυναίκα.

Last night, Moscow faced a drone attack. One hit the IQ Quarter tower, home to federal institutions including the Ministries of Economic Development, Industry and Trade, Digital Development, and more. The blast blew documents right out of the Digital Development office.

Πολλαπλά ασθενοφόρα βρίσκονταν στο σημείο στην καρδιά της Μόσχας. Η Ουκρανία έχει λάβει πιο τολμηρά μέτρα τις τελευταίες εβδομάδες για να ενισχύσει την αντεπίθεσή της, η οποία συνεχίζει να επιταχύνεται. Ένα από τα κτίρια που χτυπήθηκαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στεγάζει το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Εδώ εδρεύει επίσης το γραφείο του Υπουργείου Ψηφιακής Ανάπτυξης, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μέρος του προπαγανδιστικού οικοδομήματος του Πούτιν. Κυβερνητικά έγγραφα από τα υπουργεία διασκορπίστηκαν στον δρόμο που ήταν γεμάτος συντρίμμια μετά την επίθεση, γράφει η The Sun.

Social networks publish photos and videos of documents of the Ministry of Digital Transformation of the Russian Federation (located in the building of the IQ quarter in Moscow City), which were blown out of the office by a blast wave after the attack by Ukrainian UAVs. pic.twitter.com/OHNJyuqsVX

Ο Πούτιν είναι βέβαιο ότι έχει επιβαρυνθεί από τα χτυπήματα που σημειώθηκαν ενώ ετοιμαζόταν να γιορτάσει την Ημέρα του Ρωσικού Ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη και την Κρονστάνδη. Η ενέδρα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανάγκασε μάλιστα να διακοπούν προσωρινά οι πτήσεις από το μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο της Μόσχας Βνούκοβο, το οποίο χρησιμοποιείται τακτικά από τον Πούτιν. Αργότερα επαναλειτούργησε καθώς η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην περιοχή Οντίντσοβο. Το Κρεμλίνο απείλησε ευθέως με τη χρήση πυρηνικών όπλων στον απόηχο του πλήγματος, λέγοντας: «Απλώς δεν υπάρχει άλλη διέξοδος».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ -πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος τώρα είναι αναπληρωτής του Βλαντιμίρ Πούτιν στο ισχυρό ρωσικό συμβούλιο ασφαλείας- προειδοποίησε: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, αποκρούοντας την αντεπίθεση του συλλογικού εχθρού, προστατεύουν τους πολίτες της Ρωσίας και τη χώρα μας. Αυτό είναι προφανές για όλους τους αξιοπρεπείς ανθρώπους. Αλλά πέρα από αυτό, αποτρέπουν την παγκόσμια σύγκρουση. Εξάλλου, αν φανταστούμε ότι η επίθεση των [Ουκρανών] με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ ήταν επιτυχής και κατέλαβαν μέρος της γης μας, τότε θα έπρεπε, δυνάμει των κανόνων του διατάγματος του Προέδρου της Ρωσίας με ημερομηνία 06/02/2020, να προχωρήσουμε στη χρήση πυρηνικών όπλων. Απλώς δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ως εκ τούτου, οι εχθροί μας πρέπει να προσευχηθούν στους πολεμιστές μας. Δεν επιτρέπουν να αναζωπυρωθεί η παγκόσμια πυρηνική φωτιά».

Αναφορές για μια επίθεση με drones στην προσαρτημένη Κριμαία εμφανίστηκαν επίσης, αν και η Ουκρανία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τυχόν πλήγματα. Το υπουργείο Άμυνας της Κριμαίας υποστήριξε ότι 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποκρούστηκαν.

«Δεκαέξι ουκρανικά UAV καταστράφηκαν από πυρά της αεράμυνας. Άλλα εννέα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τον ηλεκτρονικό πόλεμο και συνετρίβησαν στα νερά της Μαύρης Θάλασσας και του ακρωτηρίου Ταρκανκούτ χωρίς να φτάσουν στο στόχο τους. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές ως αποτέλεσμα της αποτραπείσας τρομοκρατικής επίθεσης». Η Μόσχα υποβαθμίζει συστηματικά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να μην ανησυχήσει τον κόσμο και να διατηρήσει το προσωπείο της επιτυχίας της.

💥 Earlier, on the night of July 30, there were hits and explosions in the “Moscow City” complex, where, in particular, 3 ministries of the Russian Federation are located.

Eyewitnesses saw government documents thrown from buildings by the blast wave 🎊

(Photo by REUTERS) https://t.co/efl0xckiP8

— Hart4Equality (@Hart4Equality) July 30, 2023