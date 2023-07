Νέες ταυτότητες – Εκκλησία: Ο Μηταράκης απαντα στην στην Ολλανδή ευρωβουλευτή

Ο Νότης Μηταράκης απάντησε στην Ολλανδή ευρωβουλευτή, Σόφι Ιν’τ Βελντ μέσα από το Twitter. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επικρίθηκε από την Ευρωβουλευτή για την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδας για τις νέες ταυτότητες.

Συγκεκριμένα, η Σόφι Ιν’τ Βελντ, με ανάρτησή της στο Twitter, προσπάθησε να σχολιάσει σκωπτικά την συνάντηση του κ. Μηταράκη, λέγοντας, «Ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει έναν ηγέτη της εκκλησίας ότι τα νέα κρατικά έγγραφα ταυτότητας δεν θα «προσβάλλουν την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη». Για ποιο λόγο;;;».

Intriguing. The government assuring a church leader that new state ID documents will not “offend the Orthodox Christian faith”. Like…how?? 🤔 https://t.co/GiepOeBRiz

