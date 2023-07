Στρατιωτικός νόμος Ουκρανία: Ψηφίστηκε παράταση σε συνεδρίαση της Βουλής

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε την παράταση ισχύος του στρατιωτικού νόμου κατά 90 ημέρες, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο να διεξαχθούν κοινοβουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο, όπως ήταν προγραμματισμένο. Η Ουκρανία κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την ημέρα έναρξης της ρωσικής εισβολής. Έκτοτε ο νόμος, που απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα σε άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών, έχει παραταθεί πολλές φορές. Ο βουλευτής Γιάροσλαβ Ζελέζνιακ δήλωσε μέσω Telegram ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών ψήφισε υπέρ της παράτασης ισχύος στρατιωτικού νόμου σε συνεδρίαση της ουκρανικής Βουλής. Εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν εν μέσω στρατιωτικού νόμου. Θα είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη εθνική ψηφοφορία αναβάλλεται λόγω πολέμου, αν και η αναβολή ήταν αναμενόμενη. Τον Μάρτιο του 2024 έχουν προγραμματιστεί προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την Οδησσό, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα που έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων. Ο ουκρανός πρόεδρος μετέβη στον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την έκταση των ζημιών που υπέστη την Κυριακή. Ο Ζελένσκι ενημερώθηκε για τις ζημιές στον καθρεδικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθεώρησε τις ζημιές στον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που προκλήθηκαν από το πρόσφατο κύμα βομβαρδισμών της Ρωσίας σε μη στρατιωτικές υποδομές στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ουκρανική προεδρία.

«Ο αρχηγός του κράτους ενημερώθηκε για την έκταση των ζημιών στον ναό και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται», καθώς και για τις δυνατότητες ανοικοδόμησης, συμπληρώνεται. Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, «η Αγία Τράπεζα καταστράφηκε ολοσχερώς». Ο μεγαλύτερος ορθόδοξος καθεδρικός ναός στην Οδησσό – της οποίας το ιστορικό κέντρο συμπεριλήφθηκε στις αρχές του έτους στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO – υπέστη σημαντικές ζημιές την Κυριακή στη διάρκεια πυραυλικών επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Ο ιστορικός καθεδρικός ναός, ο οποίος καταστράφηκε από τους Σοβιετικούς το 1936 και ξαναχτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας της δεκαετίας του 2000 χάρη σε δωρεές, είχε καθαγιαστεί το 2010 από τον πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι ευθύνεται για το πλήγμα στον καθεδρικό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Οδησσό, υποστηρίζοντας ότι χτυπήθηκε από ουκρανικό αντιαεροπορικό πύραυλο.

