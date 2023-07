Barbie 3D Ντουμπάι: Viral η τεράστια τρισδιάστατη κούκλα

Δεν έχει προηγούμενο η προώθηση της ταινίας «Barbie» με τη Μάργκοτ Ρόμπμι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Η ταινία έχει viral μετά από μία αδιάκοπη εκστρατεία της ομάδας marketing, να «γεμίσει» με ροζ όλο τον πλανήτη.

Η έμπνευση δεν έχει όρια και οι αρμόδιοι προώθησης της ταινίας στο Ντουμπάι, φαίνεται πως επένδυσαν περισσότερο από άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, σε μια πλατεία κοντά στον Μπουρτζ Χαλίφα ουρανοξύστη φαίνεται σα να έχει τοποθετεί ένα τεράστιο κουτί με μια Barbie κούκλα που κινείται, σπάει το πλαστικό και κάνει ένα βήμα προς την πόλη.

Πρόκειται για μία 3D διαφημιστική πινακίδα που έστησαν στο Ντουμπάι και όλοι συζητούν στα social media το πόσο αληθοφανές είναι.

The Barbie 3D ad in Dubai is wild 👀🤯 pic.twitter.com/yq8DJquXJs

— Daily Loud (@DailyLoud) July 25, 2023