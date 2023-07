Τσιτσιπάς βενζίνη: Αγανάκτησε με την ακρίβεια ο τενίστας

Την… αγανάκτησή του για υψηλές τιμές των καυσίμων εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσω ανάρτησής του στο Twitter. «Θυμάστε όταν ήμασταν ενθουσιασμένοι με το να πάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο; Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι όταν το λαμπάκι του καυσίμου δεν ανάβει αμέσως μετά τον ανεφοδιασμό (σ.σ. του αυτοκινήτου)». Πρόκειται για μια ανάρτηση που συγκέντρωσε πάνω πολλά σχόλια, με αρκετούς φυσικά να συμφωνούν με το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Remember when we used to be excited about getting a new car? Now we’re excited when the gas light doesn’t turn on immediately after filling up. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 25, 2023

Υπήρχαν, ωστόσο, και αυτοί που εξέλαβαν το tweet του Τσιτσιπά ως υποκριτικό. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση ενός χρήστη ο οποίος ανέφερε ότι «ένας πλούσιος τύπος προσπαθεί να φανεί συμπονετικός με προβλήματα που ποτέ δεν αντιμετωπίζει ο ίδιος. Καλή προσπάθεια». Ένας άλλος προέτρεψε τον Στέφανο να προσλάβει έναν ειδικό που θα διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, ενώ κάποιοι άλλοι του υπενθύμισαν ότι στο… γκαράζ του έχει ένα Tesla οπότε ο ανεφοδιασμός με καύσιμα δεν είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Tsitsidosa video by a bystander from today. Stefanos Tsitsipas driving his Aston Martin in Monte Carlo, Monaco with partner Paula Badosa by his side. #Tsitsipas #Tennis 2023#Stef pic.twitter.com/JqajJwlxqU — LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalist) July 21, 2023

Tesla Model 3

Ο Στέφανος έχει στην κατοχή του από το 2019 ένα Tesla Model 3 στο οποίο έχει χαρίσει το παρατσούκλι Julius (Ιούλιος), τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη μητέρα του, Γιούλια Αποστόλι Σαλνίκοβα. Πρόκειται για την τετρακίνητη έκδοση Long Range, η οποία έχει ως μεγάλο ατού τη μεγάλη αυτονομία η οποία φτάνει τα 602 χλμ., χωρίς, βέβαια, να υστερεί σε επιδόσεις, δεδομένου ότι η απόδοση των ηλεκτρομοτέρ είναι 351 ίπποι που επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 4,4 δλ.

Παράλληλα, στις αρχές του φετινού καλοκαιριού είχε δημοσιεύσει στα social media τις στιγμές του πίσω από το τιμόνι μιας Porsche Taycan, την οποία είχαν επιλέξει με την Πάουλα Μπαντόσα για τις μετακινήσεις του στο Ντουμπάι. Πριν από λίγες ημέρες, τέλος, ο Έλληνας τενίστας και η Μπαντόσα απαθανατίστηκαν στην καμπίνα μιας Aston Martin V12 Speedster, ένα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής (μόλις 88 κομμάτια) που η τιμή του αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

«Μίλησέ μας για τις οικονομικές σου δυσκολίες» έγραψε κάποιος

