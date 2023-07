Μέσι γκολ Ίντερ Μαϊάμι: Ασύλληπτο… σόου!

Τους λόγους για τους οποίους στην Ίντερ Μαϊάμι έδωσαν «χρυσάφι» για να τον αποκτήσουν επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος έδωσε σόου στην πρώτη εμφάνισή του ως βασικός με δύο γκολ σε 13 λεπτά για το τελικό 4-0 της ομάδας του κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Το πρώτο γκολ ο Μέσι το πέτυχε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από συνεργασία α λα Μπαρτσελόνα με τον Μπουσκέτς. Ο Ισπανός χαφ έβγαλε τον Μέσι στην «πλάτη» της άμυνας και ο Αργεντίνος σούπερ σταρ – με τη δεύτερη προσπάθεια – έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

Το δεύτερο «χτύπημα» του Μέσι ήρθε στο 22ο λεπτό όταν ο Τέιλορ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι από το ύψος της μικρής περιοχής με υπέροχο πλασέ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα «γράφοντας» το 2-0 για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Ο Μέσι χάρισε ακόμα μια στιγμή μαγείας στο 53ο λεπτό όταν έβγαλε ασίστ στον Τέιλορ για το τελικό 4-0 της Ίντερ Μαϊάμι.

Για την ιστορία μετά τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-0 η ομάδα του Μέσι εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Leagues Cup.

