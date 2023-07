Την συνόδευσαν 15 άντρες στον γάμο της – Μεταξύ αυτών και ο αστυνομικός που συνέλαβε τον κακοποιητικό πατέρα της

Η Ivy Jacobsen είναι αξιωματικός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον, η οποία πρόσφατα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Ωστόσο ο γάμος της έκανε πάταγο στα social media, αφού την συνόδευαν 15 άντρες στον γάμο της στις 15 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένου του αστυνομικού που έβαλε στην φυλακή τον κακοποιητικό πατέρα της όταν ήταν έφηβη. «Στα 16 της, η νύφη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να διασφαλίσει ότι ο κακοποιητικός πατέρας της θα μπει στη φυλακή», έγραψε η διοργανωτής γάμων Karrah, στο TikTok που απεικονίζει την Jacobsen να βαδίζει προς τον μελλοντικό σύζυγό της, Tristen.

«Την ημέρα του γάμου της, ζήτησε από 15 από τους πιο σημαντικούς άντρες στη ζωή της να τη συνοδεύσουν στην τελετή», πρόσθεσε η Karrah στο κείμενο του viral βίντεο. «Αυτοί οι άνδρες περιελάμβαναν τον αδερφό της, τον κουνιάδο της, τους προπονητές της και τον αστυνομικό που συνέλαβε τον πατέρα της», μεταδίδει η New York Post. Σύμφωνα με την ανάρτηση, δύο άντρες που ήταν δίπλα στην αστυνομικό, την σημαντική εκείνη ημέρα, ένωσαν τα χέρια τους με την 28χρονη Jacobsen, οδηγώντας την μερικά βήματα κάτω στο διάδρομο πριν την παραδώσουν στους επόμενους σημαντικούς άντρες, που την οδήγησαν τελικά στον άντρα της ζωής της.

Όταν ο ιερέας ρώτησε: «Ποιος δίνει αυτή τη γυναίκα να παντρευτεί αυτόν τον άντρα;», το πλήθος των αντρών που συνόδευε την Jacobsen απάντησε βροντερά και ομόφωνα: «Εμείς». «Δεν πίστευα ότι θα έκλαιγα με λυγμούς στις 8:00 το πρωί, αλλά ναι. Αυτό είναι απολύτως όμορφο!», έγραψε στα σχόλια ένας χρήστης. «Έχει όλους αυτούς τους καταπληκτικούς άντρες δίπλα της αντί για κάποιον που δεν μπορούσε εξαρχής», πρόσθεσε ένας άλλος. «Δεν μπορώ καν να φανταστώ πόσο φρικτό ήταν για εκείνη καθώς αυτό το αβοήθητο κοριτσάκι μεγάλωνε. Αγκάλιασε το happy end γλυκιά μου, το αξίζεις!!!» έγραψε άλλος.

Σε απάντηση στην έκρηξη αγάπης, η Jacobsen ευχαρίστησε τους ψηφιακούς υποστηρικτές για τις ευχές και υπενθύμισε στους ανθρώπους ότι τα τραύματα του παρελθόντος δεν χρειάζεται να είναι ισόβια κάθειρξη. Όλοι έχουμε μια ιστορία που μας διαμορφώνει – δεν μας καθορίζει – αλλά μας διαμορφώνει και μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε», είπε η Jacobsen στο βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε στο προφίλ TikTok της Karrah. «Γι’ αυτό κάνω αυτό που κάνω», πρόσθεσε η παντρεμένη πλέον αξιωματικός, ντυμένη με τη στολή της υπηρεσίας. «Γι’ αυτό εμφανίζομαι κάθε μέρα στην κοινότητά μου».

I put my dad in prison — so the cop who jailed him stood in at my wedding https://t.co/NbGHNhUJSI pic.twitter.com/J1KzK7ATqw

— New York Post (@nypost) July 24, 2023