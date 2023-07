Λιοντάρι Βερολίνο: Λήξη συναγερμού

“Λήξη συναγερμού” στο Βερολίνο και στα περίχωρά του, όπου το ζώο που αναζητούσαν πυρετωδώς οι αρχές τις τελευταίες πάνω από 24 ώρες “δεν είναι λέαινα”, αλλά πιθανότατα αγριογούρουνο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κλαϊνμάχνου, της περιοχής που το ζώο είχε θεαθεί να κυκλοφορεί ελεύθερο. “Υποθέτω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος στο Βερολίνο και στη γύρω περιοχή”, είπε ο Μίκαελ Γκρούμπερτ, δήμαρχος αυτής της πόλης που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Βερολίνου, ανακοινώνοντας το τέλος της έρευνας.

Παράλληλα εξήγησε ότι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εκτίμησαν, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι “πιθανότατα είναι αγριογούρουνο”. Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε τη νύχτα της Τετάρτης μετά από αναφορές για άγριο ζώο που εθεάθη και επεκτάθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθώς 100 αστυνομικοί βρίσκονταν στο κυνήγι του ζώου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Βραδεμβούργο, την αραιοκατοικημένη πολιτεία που περιβάλλει τη γερμανική πρωτεύουσα.

“Εργαζόμαστε επί του παρόντος με το σενάριο ότι το ζώο είναι λέαινα”, είχε πει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters. Νωρίτερα την Πέμπτη, η αστυνομία του Βερολίνου είχε αναρτήσει στο Twitter ότι η περιοχή σε κατάσταση συναγερμού περιελάμβανε το νότιο άκρο της πρωτεύουσας.Το ομοσπονδιακό γραφείο πολιτικής προστασίας της Γερμανίας εξέδωσε προειδοποίηση συμβουλεύοντας τους κατοίκους να κρατούν κατοικίδια σε εσωτερικούς χώρους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικοί κτηνίατροι, αλλά και δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες. Στο μεταξύ οι ζωολογικοί κήποι και τα τσίρκο της περιοχής δεν ανέφεραν κάποια απώλεια ζώου.

Το μέγεθος της επιχείρησης προκάλεσε την αντίδραση των συνδικαλιστών της αστυνομίας: “Αυτή η επιχείρηση ήταν αναμφίβολα το πιο ακριβό σαφάρι που έχει γίνει ποτέ στα δάση της Γερμανίας. Μιλάμε για σαφάρι παρωδίας”, δήλωσε οργισμένος ο αναπληρωτής πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης (DpolG) Χάικο Τέγκατς, ο οποίος επισήμανε ότι μια επιχείρηση που περιλαμβάνει ελικόπτερα, drones και αρκετές εκατοντάδες στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κοστίζει περίπου 5.000 ευρώ/ώρα. Έφερε δε ως παράδειγμα το ελικόπτερο, η χρήση του οποίου επιβαρύνει το κόστος κατά 3.000 έως 4.000 ευρώ ανά ώρα.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο δήμαρχος του Κλαϊνμάχνοου Μίχαελ Γκρούμπερτ, τονίζοντας ότι το κόστος δεν θα πρέπει να αποτελεί οδηγό, όταν πρόκειται για την προστασία της ζωής ανθρώπων. “Σε ένα συνταγματικό κράτος, είναι καλό η αστυνομία να παρακολουθεί ακόμη και ασαφείς ενδείξεις για την προστασία του πληθυσμού”, δήλωσε ο κ. Γκρούμπερτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε για το θέμα.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ

— BNO News (@BNONews) July 20, 2023