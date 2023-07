Λιοντάρι Βερολίνο: Συναγερμός στην πόλη

Συναγερμό στις αρχές του Βερολίνου προκάλεσαν πληροφορίες από κατοίκους στα νότια της πρωτεύουσας της Γερμανίας ότι είδαν λιοντάρι να κυκλοφορεί στην περιοχή. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται το θηλυκό λιοντάρι να κάνει βόλτες στο Βερολίνο. Μετά τις πληροφορίες που ελήφθησαν περίπου τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι αρχές ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του λιονταριού ενώ έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ από αέρος το λιοντάρι αναζητούν δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

Κατά την αρμόδια υπηρεσία του κρατιδίου, παραμένει άγνωστο από πού διέφυγε το αιλουροειδές, αφού ήδη ολοκληρώθηκε σχετική έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ

— BNO News (@BNONews) July 20, 2023