Μεσούτ Οζίλ – Γκρίζοι Λύκοι: Σάλος στη Γερμανία για το τατουάζ με το σύμβολο της οργάνωσης

Αρνητικά σχόλια και σάλο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η εμφάνιση του πρώην παίκτη της εθνικής Γερμανίας Μεσούτ Οζίλ με τατουάζ το σύμβολο των Γκρίζων Λύκων. Πρόκειται για οργάνωση η οποία θεωρείται «ακροδεξιά» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Ο Μεσούτ Οζίλ γεννήθηκε το 1988 στο Γκέζχελκίρχεν από Τούρκους γονείς και στα 18 του έλαβε τη γερμανική υπηκοότητα. Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη Σάλκε, στη Βέρντερ Βρέμης, στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην ‘Αρσεναλ και στη Φενέρμπαχτσε, ενώ είχε 92 συμμετοχές στην εθνική Γερμανίας, με την οποία μάλιστα στέφθηκε το 2014 παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έκανε τατουάζ στο στήθος του. Επέλεξε να «χτυπήσει» το σύμβολο των γκρίζων λύκων, του εξτρεμιστικού δεξιού κόμματος της χώρας. Έκανε λοιπόν τρία μισοφέγγαρα που υπήρχαν στη σημαία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και έναν λύκο που ουρλιάζει. Δηλαδή το σήμα των γκρίζων λύκων. Όλα αυτά τη στιγμή που τα μέλη της οργάνωσης αυτής παρακολουθούνται στη Γερμανία απ’ το κράτος. Ήδη αρκετοί Κούρδοι έχουν αντιδράσει για την κίνηση αυτή του ποδοσφαιριστή.

