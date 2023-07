Εκκενώσεις Ρόδος: Εύσημα Φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην οποία επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα χειρίζεται τη δύσκολη κατάσταση που δημιούργησαν οι φωτιές στη Ρόδο με επαγγελματισμό, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή εκκένωση χιλιάδων τουριστών.

I called @KMitsotakis to express our full support for Greece, which is confronted with devastating forest fires and a heavy heat wave due to climate change.

Greece is handling this difficult situation with professionalism, putting emphasis on safely evacuating thousands of… https://t.co/WhQ3udTlX6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2023