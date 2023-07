Ρωσίδα τενίστρια – Πολωνία: Απελάθηκε η κορυφαία Βέρα Ζβονάρεβα

Μπλόκο στην Βέρα Ζβονάρεβα από την κυβέρνηση της Πολωνίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στους αθλητές της χώρας και θυμίζουμε ότι στο τένις το 2022 δεν τους άφησαν να παίξουν στο Wimbledon. Τα προβλήματα όμως συνεχίζονται. Πριν από λίγους μήνες οι Πολωνικές Αερογραμμές LOT δεν επέτρεψαν την επιβίβαση Ρωσίδας τενίστριας, Βιτάλια Ντιατσένκο σε πτήση της και τώρα η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν άφησε την Βέρα Ζβονάρεβα να εισέλθει στην χώρα.

Η 38χρονη Ρωσίδα τενίστρια έφτασε στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας αλλά δεν της επέτρεψαν να πατήσει το πόδι της στην πρωτεύουσα της Πολωνίας. Αν και έχει γαλλική βίζα το Υπουργείο Εσωτερικών της αρνήθηκε την είσοδο στη χώρα. Η Βέρα θα έπαιζε σε λίγες ημέρες σε τουρνουά στη Βαρσοβία.

