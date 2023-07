Ερντογάν: Η Τουρκία έφερε την ειρήνη στην Κύπρο το 1974

Σε μια ακόμη πρόκληση απέναντι της Κύπρου προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος όχι μόνο ζήτησε αναγνώριση των κατεχόμενων το συντομότερο δυνατό αλλά παράλληλα υποστήριξε ότι η Τουρκία έφερε την ειρήνη στο νησί το 1974. Κάλεσε δε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «ΤΔΒΚ» το συντομότερο δυνατό, καθώς, όπως υποστήριξε, «υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο».

«Όλες μας οι προσπάθειες γίνονται για να συνεχιστεί η ειρήνη που υπάρχει στο νησί την οποία φέραμε εμείς το 1974. Εμείς επιθυμούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Όταν είναι ξεκάθαρη η πραγματικότητα που υπάρχει στο νησί, όλοι πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι δυνατή μια ομοσπονδιακή λύση. Επαναλαμβάνω το ιστορικής σημασίας κάλεσμα το οποίο είχα κάνει σε όλο τον κόσμ και στο βήμα του ΟΗΕ. Μην γυρνάτε την πλάτη σας στην πραγματικότητα που υπάρχει στο νησί. Ελάτε κα το συντομότερο δυνατό και αναγνωρίστε την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

The Turkish President, Recep Tayyip Erdogan, has repeated his call for the international community to recognise the Turkish Republic of Northern Cyprus.

49 years ago today, the Turkish Peace Operation began in northern Cyprus, to end ethnic violence against Turkish Cypriots pic.twitter.com/t3RY4bGUgt

— TRT World (@trtworld) July 20, 2023