Κολοσσαίο βανδαλισμός τουρίστες: Σύλληψη και πρόστιμα για τους παραβάτες

Οργή έχουν προκαλέσει στην Ιταλία οι νέοι βανδαλισμοί στο Κολοσσαίο. Μετά τον 27χρονο τουρίστα από τη Βουλγαρία, που χάραξε το εμβληματικό μνημείο της Ρώμης με ένα κλειδί τα ονόματα «Ivan+Haley 23», ακόμη δύο τουρίστες προχώρησαν σε βανδαλισμούς, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψή τους. Αυτή τη φορά πρόκειται για μία 17χρονη από την Ελβετία, η οποία χάραξε το «Ν», το αρχικό γράμμα του ονόματός της, σε έναν τοίχο του Κολοσσαίου και πιάστηκε στα πράσα από σεκιούριτι. Την πράξη της κατέγραψε ένας ξεναγός, ο Νταβίντ Μπαταλίνο, ο οποίος σημείωσε: «Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κατέγραψα μια τέτοια πράξη στο Κολοσσαίο, αλλά τα τελευταία έξι χρόνια έχω δει δεκάδες τέτοιους βανδαλισμούς».

Σύμφωνα με τον Μπαταλίνο, όταν ενημέρωσε τους γονείς της, εκείνοι έδειξαν να ενοχλούνται. «Είναι ένα μικρό κορίτσι, δεν έκανε κάτι λάθος», φέρεται να είπαν κατά την «La Repubblica». Το δεύτερο πρόσωπο, που βανδάλισε το ιστορικό μνημείο, ήταν ένας μαθητής -επίσης 17χρονών- από τη Γερμανία. Ο νεαρός εντοπίστηκε και αυτός από σεκιούριτι και παραδόθηκε στην αστυνομία. Σημειώνεται ότι και οι δύο 17χρονοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κάθειρξης πέντε ετών και πρόστιμο έως 15.000 ευρώ για καταστροφές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου ένας άλλος τουρίστας, ο Ιβάν Ντιμιτρόφ, γυμναστής από την Βουλγαρία ο οποίος ζει μόνιμα στο Μπρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας, χάραξε τα αρχικά γράμματα του ονόματός του και της κοπέλας του, σε τοίχο του Κολοσσαίου και στη συνέχεια έφυγε ανενόχλητος. Ένας αυτόπτης μάρτυρας, που κατέγραψε τη σκηνή, υποστήριξε ότι λίγο μετά πήγε και έδειξε το βίντεο στους υπαλλήλους του ιταλικού μνημείου, αλλά είπε ότι «δεν έδειξαν να ενδιαφέρονται». Ο 27χρονος λίγες ώρες μετά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Σε επιστολή του προς τον δήμαρχο της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, και τους κατοίκους της Αιώνιας Πόλης, ο Ντιμιτρόφ ζήτησε συγνώμη από όλους όσους «με προσήλωση και θυσίες προστατεύουν την ανεκτίμητη ιστορική και πολιτιστική αξία του Κολοσσαίου». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «δεν είχε καταλάβει ότι βρισκόταν στο πασίγνωστο αυτό χώρο και μόνον στην συνέχεια πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για αρχαίο μνημείο». Ο νέος, στην σύντομη επιστολή του, ζήτησε συγνώμη «από τους Ιταλούς αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο» για την ζημία που προκάλεσε σε ένα μνημείο «το οποίο, εκ των πραγμάτων, αποτελεί μέρος της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ivan Danailov Dimitrov, who went viral for carving a message into a wall of Rome’s Colosseum, says in a letter to the city’s prosecutor that he only learned of the site’s historic significance after the public uproar. pic.twitter.com/FyIOLrsHde

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 11, 2023