Κριμαία επίθεση: «Τρομοκρατία του Κιέβου» λένε οι Ρώσοι

Η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από το συμβάν στη γέφυρα της Κριμαίας, όπου νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Ρωσία πρόεδρο του κοινοβουλίου της Κριμαίας.

More footage from the #CrimeanBridge . pic.twitter.com/G63cml4tlP

Όπως είπε, η γέφυρα δέχθηκε επίθεση από το, όπως το χαρακτήρισε, “τρομοκρατικό καθεστώς” της Ουκρανίας και ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές. Η γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική Ρωσία και θεωρείται μέρος οδού-κλειδιού για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, υπέστη ζημιά εξαιτίας “κατάστασης έκτακτης ανάγκης” που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο γονείς και να τραυματιστεί η κόρη τους, ανακοίνωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Results of the incident on the Crimean bridge that happened in the early morning #Crimea #UkraineRussiaWar️ #RussiaUkraineWar #chaos #Breaking_News pic.twitter.com/QtS36s1j7t

