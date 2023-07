Νικόλ Κίντμαν σώμα: Η 56χρονη έδειξε τους γυμνασμένους της κοιλιακούς

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε μια τολμηρή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας Special Ops: Lioness που διοργανώθηκε από την Paramount+ και το Vanity Fair το βράδυ της Τρίτης.

Η 56χρονη ηθοποιός, κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα καθώς επέλεξε ένα μαύρο μακρύ φόρεμα το οποίο είχε ακάλυπτους τους γυμνασμένους της κοιλιακούς.

the @Tate certainly raised the bar for the most beautiful place for a screening! had the pleasure of attending @VanityFair and @ParamountPlusUK’s world premiere of #SpecialOpsLioness this evening – and Zoe Saldaña and Nicole Kidman came out to say a few words beforehand. pic.twitter.com/TA8AvmfuF9

— Eve Crosbie (@eve_crosbie) July 11, 2023