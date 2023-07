Γιος Τομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν: Έτσι είναι σήμερα ο Κόνορ

Μπορεί ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν να έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, αλλά τα δύο παιδιά που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους, από το 1990 έως το 2001, θα τους ενώνουν. Πρόκειται για την Ιζαμπέλα Τζέιν και τον Κόνορ, που γεννήθηκαν 22 Δεκεμβρίου 1992 και 17 Ιανουαρίου 1995 αντίστοιχα. Και τα δύο τους παιδιά τα απέκτησαν μέσω υιοθεσίας και οι δημόσιες εμφανίσεις των δύο σταρ του Χόλιγουντ μαζί τους είναι σπάνιες. Ωστόσο, ο Κρουζ έκανε τη διαφορά και εμφανίστηκε μαζί με τον 28χρονο γιο του σε εκδήλωση για την προώθηση της ταινίας «Mission: Impossible – Dead Reckoning». Σύμφωνα με το ΕΤ μαζί τους ήταν και η αδελφή του ηθοποιού Λι Αν Μαπόθερ.

Tom Cruise and his son, Connor Cruise, are out and about in New York City.https://t.co/3B79B4uqQE

— Entertainment Tonight (@etnow) July 11, 2023