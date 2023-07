Πρωτότυπη πρόταση γάμου: Η πιο ρομαντική «έκτακτη είδηση»

Την έκπληξη της ζωής της έζησε μια δημοσιογράφος στις ΗΠΑ, όταν έτρεξε να καλύψει μια «έκτακτη είδηση», για να βρεθεί μπροστά στον αγαπημένο της που την περίμενε γονατιστός με ένα μονόπετρο στο χέρι για να της κάνει πρόταση γάμου. Η Βάλερι Μπελ, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου WBMA στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, έσπευσε με το αυτοκίνητό της σε σημείο κοντά σε λίμνη όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, είχε σημειωθεί ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μόλις έφθασε, στάθμευσε το όχημά της παράμερα κι άρχισε να μιλάει με έναν αστυνομικό. Μόνον που πίσω της βρισκόταν ο αγαπημένος της, ο πυροσβέστης Μπλέικ Μπιόρνσον, με ένα κουτί που περιείχε το μονόπετρο δαχτυλίδι. Γονατιστός τής ζήτησε να τον παντρευτεί, και η δημοσιογράφος, που γρήγορα κατάλαβε τι συνέβαινε, είπε το «ναι» και τον φίλησε μπροστά στους παρισταμένους.

How it all went down… 💍 Here I was, thinking I was going to breaking news @abc3340, but little did I know, it was all part of a massive collaborative plan to pull off one heck of a surprise. Can’t wait to spend forever with you. I’m the most lucky girl. #BecomingBjornson pic.twitter.com/Md0P5yShxx

— Valerie Bell (@ValerieBellTV) July 1, 2023