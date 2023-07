Ερντογάν Σουηδία – NATO: Πράσινο φως από Τουρκία για την ένταξη

«Πράσινο φως» «άναψε» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Γενς Στόλτενμπεργκ. Ειδικότερα, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ αναφέρει στο σχετικό tweet: «Με χαρά σας ανακοινώνω ότι μετά τη συνάντηση που διοργάνωσα με τους Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Σουηδό πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατό & να εξασφαλίσει την επικύρωση. Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα που καθιστά όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ισχυρότερους & ασφαλέστερους».

Την εξέλιξη είχε προδιαγράψει ο ΓΓ του Οργανισμού, Γενς Στόλτενπεργκ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία μπορεί να επέλθει στην παρούσα σύνοδο στο Βίλνιους, παρά τους όρους που έθετε ο Ερντογάν και τα παζάρια που έκανε για να δώσει την συγκατάθεσή του. Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος πρόεδρος είχε συνδέσει την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Τον ισχυρισμό αυτόν απέρριψαν τόσο η Κομισιόν, όσο και ο Λευκός Οίκος, αλλά και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάνοντας λόγο για διαφορετικές διαδικασίες, που δεν συνδέονται η μία με την άλλη.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023