“Barbie” ταινία διπλωματικό επεισόδιο: Αντιδράσεις από Βιετνάμ και Φιλιππίνες

Ένας χάρτης που υπήρχε σε κάποιες από τις σκηνές στην ταινία «Barbie» εξόργισε Βιετνάμ και Φιλιππίνες και η εταιρεία Warner Bros έσπευσε να απαντήσει στις αντιδράσεις. Ο χάρτης φέρεται να απεικονίζει τη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας για την οποία ερίζουν Κίνα και πολλές χώρες της Ασίας, ανάμεσά τους το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες που έχουν εξαγριωθεί. Η Warner Bros είχε περιγράψει τον χάρτη που εμφανίζεται στην επερχόμενη ταινία της «Barbie» ως «παιδικό σχέδιο με κηρομπογιές» χωρίς νόημα, όταν το Βιετνάμ ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την προβολή του φιλμ, επειδή ένας χάρτης που παρουσιάζεται απεικονίζει τη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η ταινία «Barbie» προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στο Βιετνάμ όσο και στις Φιλιππίνες λόγω της συμπερίληψης του αμφιλεγόμενου χάρτη που φαίνεται να παρουσιάζει την πολιτική της «Γραμμής των Εννέα Σημείων» της Κίνας. Η Κίνα διεκδικεί μεγάλο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας ή Θάλασσας της Νότιας Κίνας, αλλά στην οριοθέτησή της αντιτίθενται το Βιετνάμ και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το 2016, με απόφασή του στην υπόθεση μεταξύ Κίνας – Φιλιππίνων, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε πως τα κινεζικά επιχειρήματα στη Νότια Σινική Θάλασσα παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Warner Bros, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian», υπερασπίστηκε τον χάρτη και διευκρίνισε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Reuters ότι δεν είχε κανένα σημαντικό νόημα. «Ο χάρτης στη Barbie Land (Χώρα της Μπάρμπι) είναι ένα φανταστικό, παιδικό σχέδιο με κηρομπογιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κινηματογραφικού στούντιο.

«Τα σκίτσα απεικονίζουν το φανταστικό ταξίδι της Μπάρμπι από τη χώρα της στον πραγματικό κόσμο. Δεν υπήρξε πρόθεση να γίνει κάποιου είδους δήλωση», σημειώνεται. Η ταινία «Barbie» είχε προγραμματιστεί να αρχίσει να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες στο Βιετνάμ στις 21 Ιουλίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν ότι οι προβολές δεν θα πραγματοποιηθούν και ότι οι αφίσες που διαφήμιζαν την ταινία έχουν αφαιρεθεί από τις ιστοσελίδες των διανομέων ταινιών.

Ορισμένοι γερουσιαστές στις Φιλιππίνες έχουν ζητήσει την απαγόρευση της «Barbie» και η ταινία εξετάζεται από την Επιτροπή Αναθεώρησης και Ταξινόμησης Ταινιών και Τηλεοπτικών Σειρών των Φιλιππίνων. «Η ταινία Barbie είναι μυθοπλασία, όπως και η “Γραμμή των Εννέα Σημείων”, είπε η γερουσιαστής Ρίζα Χοντιβέρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. «Τουλάχιστον, στους κινηματογράφους μας θα πρέπει να υπάρχει μία ρητή επισήμανση ότι η “Γραμμή των Εννέα Σημείων” είναι αποκύημα της φαντασίας της Κίνας», πρόσθεσε.

The “Barbie” movie is highly anticipated but is now sparking controversy due to a map seen in the film. The map allegedly represents China’s disputed claim to the South China Sea, causing Vietnam to ban the movie and the Philippines to consider doing the same. pic.twitter.com/GfSozAxjAi

— Inside Edition (@InsideEdition) July 8, 2023