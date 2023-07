Ντούα Λίπα Ακρόπολη: Τρελάθηκαν οι χρήστες, χαμός με τα σχόλια στο Instagram της

H Dua Lipa ολοκλήρωσε τις διακοπές της στη Σίφνο από όπου πόσταρε non stop και βρέθηκε στην Αθήνα από όπου πόσταρε φυσικά από την Ακρόπολη.

Ανάμεσα σε φωτογραφίες από ιδιωτικά τζετ και υπόνοιες για κάποιες καθυστερήσεις πτήσεων, η Dua Lipa πόσταρε φωτογραφίες της από την Ακρόπολη.

Η σούπερ σταρ της ποπ ανέβηκε στον Ιερό Βράχο και φυσικά έβγαλε και πόσταρε τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Μάλιστα κάτω από την ανάρτησή της επικράτησε πανζουρλισμός σχολίων από Ελληνες, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Με πολύ χιούμορ τα περισσότερα.

Κοινό αίτημα όλων πάντως μια συναυλία της Dua Lipa στην Αθήνα!

Φαντάσου να επισκέπτεσαι συνηθισμένα την Ακρόπολη και να συναντάς την Dua Lipa.

ντουα έλα να σου δείξω ακρόπολη

Γεια σου φίλη καλώς ήρθες στην Αθήνα 😉 συναυλία θελουμε

Μωρη ηρθες που ηρθες κανε και μια συναυλια να γινουμε

ποτε ήρθες ποτε έφυγες ρε κούκλα μου ;

ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΠΟΛΑ ΦΑΕ ΝΤΟΥΑ

Δώστε στην κοπέλα το υπουργείο τουρισμού

Περπατούσαμε στην ίδια πόλη και δεν το ήξερα 😞

Που είσαι, δεν μπορώ να σε ψάχνω μέσα στη ζέστη σε όλη την Αθήνα

ΚΑΝΕ ΣΥΝΑΥΛΊΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΉΡΘΕΣ!

KALIMERA DUA 💙 ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΣΕ ΒΡΩ

Αγαπη δε λιβακωθηκες σημερα στον παρθενωνα?40βαθμους εχει!

ρε κοπέλια δυο μέρες κάναμε γυρίσματα εκεί που ήσουν;

ΤΩΡΑ ΒΡΗΚΕΣ ΜΩΡΗ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ? ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΩ !!! ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΑΡΗ !!!!! ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΩΘΩΩ

Dua κερνάω σουβλάκια το βράδυ και βόλτα Γκάζι ψησου🔥

Μη φυυγεις – αυριοοοο ερχομαι!!! ❤️❤️❤️❤️

ΚΕΡΝΑΜΕ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΕΛΑ ΕΔΩ ΡΕ ΝΤΟΥΑΑΑΑ

Τις προηγούμενες ημέρες η νεαρή σούπερ σταρ με τις τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό της βρέθηκε στη Σίφνο όπου απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα ποστάροντας non stop από το νησί. Η Dua Lipa βρέθηκε στη χώρα μας παρέα με τον σύντροφό της Ρομέν Γαβρά, γιο του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Είναι μαζί τους τελευταίους μήνες και φαίνεται ότι περνούν την καλύτερη φάση της σχέσης τους.

Η Λίπα γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1995 στο Ουέστμινστερ του Κεντρικού Λονδίνου από οικογένεια Αλβανών μεταναστών που προέρχονταν από την Πρίστινα του Κοσσυφοπεδίου, ονόματι Ντουγκατζίν και Ανίσα Λίπα. Η οικογένεια της είναι μουσουλμανικής καταγωγής, ενώ από την μεριά της μητέρας της έχει επίσης βοσνιακή καταγωγή. O πατέρας της Λίπα υπήρξε μεγάλη μουσική επιρροή για την τραγουδίστρια, αφού ο ίδιος ήταν μέλος τοπικού ροκ συγκροτήματος, συνεχίζοντας να τραγουδάει στο σπίτι του κομμάτια των David Bowie, Sting και Radiohead. Η Λίπα ξεκίνησε το τραγούδι στα πέντε της.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση με διακρίσεις σε διάφορες χώρες, με πιο γνωστές της επιτυχίες το Be the One, One Kiss (σε συνεργασία με τον Κάλβιν Χάρις), New Rules, IDGAF και Don’t Start Now. Το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ (Dua Lipa) που κυκλοφόρησε το 2017, έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην μέχρι τώρα καριέρα της, έχει αποσπάσει – μεταξύ άλλων – τρία βραβεία Γκράμι, τρία βραβεία Brit, δύο MTV EMA, και ένα MTV VMA.

Το 2020 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Future Nostalgia το οποίο έλαβε θετικές κριτικές και 6 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammys όπως για ‘Άλμπουμ της χρονιάς’ και ‘Τραγούδι της χρονιάς’. Έγινε το πρώτο της άλμπουμ που βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, με τέσσερα τραγούδια να βρίσκονται μέσα στο Τοπ-10. Το επιτυχές κομμάτι ”Don’t Start Now”, ανέβηκε στην δεύτερη θέση των βρετανικών και αμερικανικών τσαρτ αλλά και στην τέταρτη θέση στα τσαρτ της χρονιάς της Billboard, κάνοντας το τραγούδι το πιο πετυχημένο κομμάτι από γυναίκα καλλιτέχνιδα για το 2020. To σινγκλ ”Levitating” ανέβηκε στο τοπ-5 των βρετανικών και αμερικανικών τσαρτ.

Η “Μεγάλη Αλβανία”

Τον Ιούλιο του 2020 προκάλεσε σάλο όταν δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Twitter ανάρτηση που απεικόνιζε σημαία με τον χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας», η οποία εκτός από την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο περιλάμβανε ακόμη εδάφη γειτονικών κρατών, ήτοι της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου. Η εικόνα συνοδευόταν με αναφορά της Λίπα περί αυτοχθόνων σε αντιδιαστολή με τους απογόνους μεταναστών ή εποίκων.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς συνδέθηκε με την ρητορική αλβανικών υπερεθνικιστικών κύκλων. Ο Λουξεμβουργιανός ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας με πεδίο μελέτης τα Βαλκάνια, Φλόριαν Μπίεμπερ, χαρακτήρισε την ανάρτηση ως «ηλίθιο εθνικισμό», ενώ αντιμετώπισε επικριτικά και την αναφορά της Λίπα σε αυτόχθονες, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια αποτελεί παράδειγμα ενός επιτυχημένου παιδιού μεταναστών. Αργότερα η Λίπα ισχυρίστηκε πως δεν ήθελε να προκαλέσει μίσος και έκανε λόγο για σκόπιμη παρερμηνεία της ανάρτησής της, δηλώνοντας αντίθετη σε κύκλους που προωθούν την εθνικιστική απόσχιση αλλά και περήφανη για την καταγωγή της.

Στις 27 Νοεμβρίου 2022, έλαβε την αλβανική υπηκοότητα από τον πρόεδρο της χώρας Μπαϊράμ Μπεγκάι, μια μέρα πριν από την 110η επέτειο ανεξαρτησίας της δεύτερης.