Κέιτ Μίντλετον – Φέντερερ στο Γουίμπλεντον: Viral το βίντεο με την κατσουφιασμένη σύζυγο

Viral έχουν γίνει από χθες οι φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον και του Ρότζερ Φέντερερ με τη σύζυγό του Μίρκα στο Γουίμπλεντον. Η πριγκίπισσα έκλεψε το χαμόγελο της Μίρκα; Αυτό είναι ένα από τα πολλά σχόλια που έγιναν για τις viral φωτογραφίες που δείχνουν την Κέιτ Μίντλετον με τον Ρότζερ Φέντερερ να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου, ξεκαρδισμένοι στα γέλια, στο royal box του Γουίμπλεντον, ενώ η σύζυγος του θρύλου του τένις ακριβώς δίπλα τους… μάλλον δεν περνούσε και πολύ ωραία και το έδειχνε.

Κέιτ Μίντλετον και Μίρκα Φέντερερ είχαν πάρει ήδη τις θέσεις τους όταν ο Ρότζερ Φέντερερ έκανε την είσοδό του στις κερκίδες του Γουίμπλεντον. Κατεβαίνοντας τις σκάλες, έπιασε από τη μέση τη σύζυγό του, τη φίλησε και κατευθύνθηκε προς την Κέιτ Μίντλετον, την οποία έπιασε επίσης από τη μέση -κάτι που θεωρήθηκε γκάφα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έμοιαζε εξαιρετικά ενθουσιασμένη καθώς το κοινό επί 1,5 λεπτό χειροκροτούσε όρθιο τον Φέντερερ, ενώ στη συνέχεια, όπως φαίνεται στα βίντεο και στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, μονοπώλησε το ενδιαφέρον του θρύλου του τένις, υπήρχε έκδηλη οικειότητα και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν εξαιρετικά χαρούμενη και το έδειχνε, την ώρα που η σύζυγος του Φέντερερ ακριβώς δίπλα τους ένιωθε… παραμελημένη (;), κατσουφιασμένη (;) και σίγουρα δεν περνούσε τόσο ευχάριστα. Το έδειξε, μάλιστα, με τις εκφράσεις του προσώπου της.

To βίντεο με το επί 1,5 λεπτό χειροκρότημα στον Ρότζερ Φέντερερ:

Φούντωσαν τα σχόλια για την Κέιτ Μίντλετον και τον Ρότζερ Φέντερερ

Οι φωτογραφίες και τα εν λόγω στιγμιότυπα σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως, χωρίς να λείπουν τα υπονοούμενα για την οικειότητα που είχαν μεταξύ τους Κέιτ Μίντλετον και Ρότζερ Φέντερερ.

Η συζήτηση μεταξύ τους ήταν θερμή:

Friends Princess Catherine The Princess of Wales with Roger Federer in the Royal Box at Wimbledon #PrincessCatherine #PrincessofWales #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/xL1zFZXAD6 — Lee Hood (@Mofoman360) July 4, 2023

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι σε άλλες φωτογραφίες που κυκλοφορούν φαίνεται και η σύζυγος του Φέντερερ να αλληλεπιδρά μαζί τους και να γελά επίσης.

Princess Catherine The Princess of Wales with Roger Federer and his Wife in the Royal Box at Wimbledon #PrincessCatherine #PrincessofWales #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/PgN1jcHZr1 — Lee Hood (@Mofoman360) July 4, 2023

Η βαθιά φιλία των Μίντλετον με την οικογένεια Φέντερερ

Ορισμένοι επισημαίνουν ότι η οικογένεια Μίντλετον με την οικογένεια Φέντερερ συνδέονται με φιλία, ο θρύλος του τένις είχε δώσει το «παρών» στον γάμο της Πίπα Μίντλετον, ενώ φέρεται να έχει κάνει και μαθήματα τένις στον πρίγκιπα Τζορτζ, στο Ανμερ Χολ. Επίσης, Κέιτ Μίντλετον και Ρότζερ Φέντερερ συνεργάζονται μαζί σε διάφορα πρότζεκτ, ενώ πρόσφατα είχε δοθεί στη δημοσιότητα ένα βίντεο που έπαιζαν μαζί τένις.

You all are just utterly stupid and have no idea what you’re talking about. The Princess of Wales and Roger Federer have been friends for years, and she’s friends with his wife. He even gave lessons to Prince George — Dawn Martinez (@DawnMar05802792) July 5, 2023

Yes it is a nice photo, Roger Federer and his family are friends of Prince William and Princess Catherine and I believe he is also teaching Prince George the game of tennis. A nice friendship for both families — Yvonne (@Yvonne50265775) July 4, 2023

Βρετανικά μέσα υπενθυμίζουν το γεγονός ότι η πριγκίπισσα Κέιτ το 2017 είχε σπάσει το βασιλικό πρωτόκολλο, δίνοντας τρία φιλιά στα μάγουλα στον Φέντερερ, καθώς του έδινε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Γουίμπλεντον, ενώ ο Γουίλιαμ και η σύζυγος του σταρ του τένις κοιτούσαν…

The Princess of Wales with Roger Federer and Mirka Federer in the Royal Box prior to the Women’s Singles first round match between Shelby Rogers of United States and Elena Rybakina of Kazakhstan during day two of The Championships Wimbledon. Mirka looks so pretty! pic.twitter.com/o5YBqIl4Gn — Isa (@isaguor) July 4, 2023

Ειδικός στη γλώσσα του σώματος αναλύει τη στάση της συζύγου Φέντερερ

Η βρετανική Express δεν χαρίστηκε σε δημοσιεύματά της στους τίτλους της, γράφοντας «Η Κέιτ με “δέος” για τον Ρότζερ Φέντερερ στο Γουίμπλεντον, αλλά η ευχαρίστηση είναι αμοιβαία», ενώ άλλο δημοσίευμά της τιτλοφορείται: «Η σύζυγος του Ρότζερ Φέντερερ, Μίρκα, κατσουφιάζει και “νιώθει παραμελημένη” καθώς ο σύζυγος συνομιλεί με την πριγκίπισσα Κέιτ». Μάλιστα, απευθύνθηκε σε ειδικό στη γλώσσα του σώματος για να αποκωδικοποιήσει το πώς ένιωθε η Μίρκα Φέντερερ χθες με την έκδηλη οικειότητα μεταξύ της Κέιτ και του συζύγου της. Και τι είπε η ειδικός; Ότι η Μίρκα δεν έδειχνε να απολαμβάνει και πολύ αυτό που συνέβαινε.

Όμως κάποιοι παρατήρησαν ότι η σύζυγός του έδειχνε «σκυθρωπή» και σαν να είχε «μούτρα», καθώς η Κέιτ και ο Φέντερερ συνομιλούσαν και γελούσαν. Συγκεκριμένα, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James υποστηρίζει ότι η Μίρκα κοιτάζει ευθεία μπροστά, σκυθρωπή, και μοιάζει να κατσουφιάζει, ενώ οι εκφράσεις της ενισχύουν την υπόνοια ότι μπορεί απλώς να αισθάνεται παραμελημένη.

«Είναι μια στιγμή που αποτυπώθηκε, όμως ενδεχομένως να είναι παραπλανητική! Προσπάθησε να χαμογελάσει με κλειστά χείλη, καθώς η Κέιτ περνούσε από δίπλα της», σχολιάζει. «Υπάρχει σαφώς ένα ισχυρό επίπεδο θαυμασμού και φιλίας μεταξύ της Κέιτ και του Ρότζερ Φέντερερ. Το σφίξιμο του χεριού της Κέιτ με τα δάχτυλα σε στάση προσευχής υποδηλώνει ότι έχει κυριευτεί από δέος που κάθεται μαζί του, ενώ άλλες κινήσεις, καθώς και ο τρόπος που ο ένας γέρνει προς τον άλλον, υποδηλώνει ότι η ευχαρίστηση είναι αμοιβαία».

Όργιο σχολίων στα social media

Τα σχόλια πάντως για την αλληλεπίδραση Κέιτ Μίντλετον και Ρότζερ Φέντερερ ήταν καυστικά στα social media:

Federer has been in the Princess of Wales’ royal box – just like Dodi. — Dr Martyn Johnstone (@MartynJohn50532) July 4, 2023

I know the wife gave him an earful when they got home. That look says it all. #RogerFederer #kkkate pic.twitter.com/uNlTPiXI6v — Simplytixx (@simplytixxy11) July 4, 2023

The look on Roger’s wife AND the lady seated behind Mika says it all.#WIMBLEDON #RogerFederer pic.twitter.com/ZgFMTlZdnw — @MareOfMcCollough (@Phillip93831930) July 5, 2023

Whenever the Princess of Wales is with Roger Federer, she is like a giggly teenager #Wimbledonpic.twitter.com/sJL1ohpYOr — William Rayner (@RoyalRayner) July 4, 2023