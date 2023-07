Επίθεση με μαχαίρι σε αγώνα: Σοκ σε διεθνές τουρνουά νέων

Σοκαριστικές σκηνές διαδραματίστηκαν σε διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου νέων στην Ισπανία, καθώς ένας πατέρας φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν άλλο γονέα. Σε πλάνα από τις κερκίδες στο Iber Cup του Κάντιθ φαίνονται δύο άτομα να τσακώνονται, πριν τα πράγματα ξεφύγουν. Ένας άνδρας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη του και προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν άλλο, ο οποίος γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των παρευρισκομένων. Ο δράστης στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους γονείς, ενώ το θύμα της επίθεσης απομακρύνθηκε κρατώντας το κεφάλι του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το talkSPORT, που μίλησε με τον Σύνδεσμο Διαιτητών του Νόρφολκ, ο οποίος είχε αρκετούς ανθρώπους παρόντες, το περιστατικό είναι εκτός του χαρακτήρα του τουρνουά.

«Ως ομάδα έχουμε πάει σε πολλά τουρνουά στην Ευρώπη και αυτή είναι η πρώτη φορά που υπάρχει θέμα. Το περιστατικό τελείωσε τόσο γρήγορα όσο ξεκίνησε και ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία». Το Iber Cup προσκαλεί ομάδες νέων από όλο τον κόσμο για αγόρια ηλικίας από έξι έως 19 ετών και κορίτσια από 13 έως 18 ετών. Ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπενφίκα έχουν στείλει ομάδες νέων στο τουρνουά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι διοργανώσεις του 2023 θα διεξαχθούν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Βραζιλία.

🇪🇸An Africаnо stabbed a Spanish citizen during the Ibercup Grassroots Football Tournament in Sotogrande (Cádiz, Spain) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/iBeppr6uYO

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 3, 2023