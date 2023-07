Πάρις Λι αποχώρηση – Παναθηναϊκός: Ολοκλήρωση συνεργασίας της ομάδας με τον Αμερικανό

Παρελθόν αποτελεί πλέον από τον Παναθηναϊκό ο Πάρις Λι. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έπαιξε στην ομάδα της Αθήνας τη σεζόν 2022-23 και ενώ είχε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 δεν ενεργοποίηθηκε η οψιόν και έτσι αποχώρησε αφού δεν είναι στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός τον ευχαρίστησε, τονίζοντας ότι ήταν τιμή που έπαιξε στην ομάδα, και του ευχήθηκε “καλή επιτυχία”. Φέτος αγωνίστηκε σε 33 ματς στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό, τα 17 ως βασικός και είχε 9.1 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ συγκέντρωσε 8.6 στην αξιολόγηση.

.@_plee1 , it was a pleasure! ☘️

Good luck in your next career step! 💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/XzeA7CV9nJ

— Panathinaikos BC (@paobcgr) June 30, 2023