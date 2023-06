19χρονος νεκρός Γαλλία: Σκοτώθηκε διαδηλωτής – Έπεσε από ταράτσα

«Καζάνι» έτοιμο να εκραγεί είναι η Γαλλία. Την ώρα που μαίνονται οι ταραχές, η χώρα θρηνεί και δεύτερο νεκρό, μετά τον 17χρονο Ναέλ, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού.Όπως μεταδίδει το RTL, ένας 19χρονος που βρισκόταν στην οροφή ενός Lidl στο Petit-Quevilly (Seine-Maritime) τη νύχτα της Πέμπτης 29 Ιουνίου προς Παρασκευή 30 Ιουνίου έπεσε από ύψος 5 μέτρων, ενώ το κατάστημα έγινε στόχος ταραχοποιών. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τον μετέφεραν σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ρουέν.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η κατάσταση της υγείας του νεαρού δεν άφηνε καμία ελπίδα, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον εισαγγελέα της Ρουέν: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ένας νεαρός άνδρας γύρω στα είκοσι πέθανε σήμερα το απόγευμα μετά από πτώση από μια οροφή στην οποία είχε ανέβει με έναν άλλο νεαρό», δήλωσε στο RTL. «Πρόκειται για οροφή εμπορικού καταστήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ένα πρώην κατάστημα Lidl».

Η ένταση όμως φαίνεται πως δεν σταματά στο «εξάγωνο», όπως καλούν οι Γάλλοι την ηπειρωτική Γαλλία, αλλά μαίνεται και εκτός αυτής. Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το BFM Tv, ένας άνδρας σκοτώθηκε στην Καγιέν της Γαλλικής Γουιάνας από «αδέσποτη σφαίρα» που προοριζόταν για την αστυνομία που αναπτύχθηκε το βράδυ της Πέμπτης για να θέσει τέρμα στις ταραχές μετά τον θάνατο του νεαρού Ναχέλ, όπως δήλωσε ο νομάρχης της Γαλλικής Γουιάνας, Τιερί Κουεφελέκ.

10% of France’s population is rioting,and the violence has spread to other cities, including Paris, Marseille.This is a reminder that even a small percentage of the population can cause a lot of chaos.The world needs to wake up to the dangers of appeasement politics. #FranceRiots https://t.co/Q2yICRsdvb

