Νέα κυβέρνηση ανακοινώσεις live: Αυτοί αναλαμβάνουν τα ηνία της χώρας, όλα τα ονόματα

Στις 17:00 ανακοινώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης το νέο κυβερνητικό σχήμα και ποιοι θα είναι οι νέοι υπουργοί, που θα αναλάβουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια, αφού νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίστηκε πρωθυπουργός.

Προηγήθηκε η παράδοση των επίσημων αποτελεσμάτων, το πρωί, από την υπηρεσιακή υπουργό Εσωτερικών Καλλιόπη Σπανού στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ στη συνέχεια, αυτός, με τη σειρά του, μετέβη στην Ηρώδου Αττικού προκειμένου να ενημερώσει σχετικώς, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε το μεσημέρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο και του παρέδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Λίγο αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον της ΠτΔ, της οικογένειάς του και χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ορκίστηκε πρωθυπουργός.

Μετά την ορκωμοσία του, ο νέος πρωθυπουργός έκανε την πρώτη του ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Από σήμερα ξεκινάει άλλος ένας κύκλος σκληρής δουλειάς για ένα καλύτερο αύριο, για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Για να κάνουμε πράξη τις μεγάλες αλλαγές, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες από την ορκωμοσία του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Φον ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες στην Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ» υπογραμμίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Congratulations @kmitsotakis on being sworn in as Prime Minister.

I look forward to continuing our cooperation, to deliver for citizens in Greece and the whole EU.

Our focus: growth and jobs, succeeding the climate and digital transitions, with the support of #NextGenerationEU

