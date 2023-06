Σκάρλετ Γιόχανσον – νέα ταινία 2023: Αποθέωση από Τομ Κρουζ

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Asteroid City» την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, η Σκάρλετ Γιόχανσον αποκάλυψε στο «The Hollywood Reporter» ότι ο ηθοποιός με τον οποίο δεν είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και θα ήθελε, είναι ο Τομ Κρουζ. «Θέλω πολύ να συνεργαστώ με τον Τομ Κρουζ», είπε η χολιγουντιανή σταρ προσθέτοντας ότι κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να γράψει μια ιστορία για να πρωταγωνιστήσουν μαζί. Από την πλευρά του ο Τομ Κρουζ σε σχετική ερώτηση του THR στην πρεμιέρα του «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1» απάντησε ότι είναι «έτοιμος» σε μία μελλοντική συνεργασία με την Γιόχανσον.

At the #AsteroidCity premiere, Scarlett Johansson shares that she’d love to work with Tom Cruise soon pic.twitter.com/VKX8IbwEST

«Είναι υπέροχη. Είναι μια σπουδαία ηθοποιός και μια σταρ ταινιών. Ναι. Σίγουρα θα γίνει κάτι», είπε μεταξύ άλλων ο διάσημος ηθοποιός στη Ρώμη. «Κοιτάξτε, παρακολουθώ την πορεία της και είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και ιδιαίτερα χαρισματική. Θα είχε πλάκα. Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Θα μπορούσε να κάνει κωμωδία, δράμα, δράση, αγωνία. Είναι κάποια που πραγματικά σε τραβάει στην οθόνη, στον φακό. Οπότε, σίγουρα, θα συμβεί», σημείωσε ο Τομ Κρουζ. Το πολυαναμενόμενο «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1» βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 13 Ιουλίου.

Tom Cruise says he and Scarlett Johansson are “absolutely” going to work together one day: “She’s amazing” pic.twitter.com/syZeZWWuiC

— The Hollywood Reporter (@THR) June 19, 2023