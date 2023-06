Ντούα Λίπα Ίνσταγκραμ: Μια άκρως σέξι φωτογράφιση

H αλβανικής καταγωγής Βρετανίδα Ντούα Λίπα, βιώνει την καλύτερη φάση της καθώς πέρα από τη σχέση της με τον Ρομέν Γαβράς, υπέγραψε με την Ντονατέλα Βερσάτσε και την πρώτη της συλλογή ρούχων για τον εμβληματικό οίκο μόδας. Στην τελευταία ανάρτησή της στο Instagram, η 28χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από μία πρόσφατη φωτογράφιση με μαγιό, η οποία απέσπασε σε ελάχιστη ώρα χιλιάδες likes και σχόλια θαυμασμού.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για τη νέα συνεργασία με την Ντονατέλα Βερσάτσε, η Ντούα Λίπα είχε αναφέρει: «Η Ντονατέλα ενδιαφέρεται πραγματικά για το πώς νιώθεις φορώντας ένα φόρεμα, θέλει να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλο για σένα, ότι σου χαρίζει αυτοπεποίθηση και σε κάνει να νιώθεις όχι μόνο όμορφη αλλά και σίγουρη μέσα σε αυτό. Χαίρομαι που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο».

Για τη δημιουργία της συλλογής, ο οίκος Versace άνοιξε τα αρχεία του στη δημοφιλή τραγουδίστρια, η οποία περιέγραψε την εμπειρία ως μια «συναρπαστική ευκαιρία». Οπως ανέφερε, «η συλλογή δεν είχε προκαθορισμένο θέμα. Αφορούσε περισσότερο τις έννοιες της ελευθερίας και της εμπιστοσύνης. Στην πραγματικότητα πήρε μορφή μέσα από την ανταλλαγή ιδεών». Και, όπως εξήγησε η Ντονατέλα, «καθώς έχουμε μια κοινή γλώσσα, η όλη διαδικασία δεν ήταν για εμάς μόνο δουλειά αλλά και διασκέδαση. Το να ακούω μια φωνή έξω από τη δημιουργική μου ομάδα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Η Ντούα εκπροσωπεί τις γυναίκες του σήμερα».

Το ζευγάρι που φημολογείται εδώ και αρκετούς μήνες ότι είναι μαζί, έκανε επίσημη τη σχέση του με μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, στην πρεμιέρα του «Omar La Fraise» («Ο βασιλιάς του Αλγερίου»). Σε πάρτι στο Λονδίνο μετά τα BAFTA, τα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου, η ποπ σταρ εθεάθη να φεύγει τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας με τον σκηνοθέτη στο πλευρό της, με το ζευγάρι στη συνέχεια να μπαίνει μαζί σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε. Το ζευγάρι, εκείνον τον καιρό, είχε βρεθεί στο Παρίσι και συγκεκριμένα στην Εβδομάδα Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας. Είχαν παρακολουθήσει το εντυπωσιακό σόου του οίκου «Saint Laurent», από το οποίο είχαν αποχωρήσει πιασμένοι χέρι-χέρι, αλλά ανταλλάσσοντας και ένα δημόσιο φιλί.

