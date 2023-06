Κιμ Καρντάσιαν – Κόρντει: Μια βαθιά κόντρα

Η κόντρα μεταξύ της Κιμ και της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν όπως φαίνεται, δεν έχει τέλος. Ο λόγος του τσακωμού τους αυτή τη φορά ήταν η συνεργασία της Κιμ με την «Dolce & Gabbana». Η Κόρτνεϊ τη θεώρησε «προδοσία», καθώς πρόκειται για τον οίκο που επιμελήθηκε το νυφικό της στον γάμο της με τον Τράβις Μπάρκερ στην Ιταλία. Στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι «Κardashians», η Κιμ σχολιάζει με τη μητέρα της τη στάση της αδερφής της, λέγοντας πως «δεν είναι δυνατόν να στρέφεσαι εναντίον της οικογένειάς σου». «Μου είπε ότι προσπαθώ να την αντιγράψω, ενώ είναι εκείνη που προσπαθεί πάντα να βρει κάτι για να με κατηγορήσει. Με μισεί», ακούγεται να λέει η Κιμ Καρντάσιαν στην Κρις Τζένερ.

Στη συζήτηση συμμετείχε και η μεγαλύτερη αδερφή της, Κλόε, η οποία απόρησε με τη συμπεριφορά της Κόρτνεϊ, αναφέροντας πως «δεν μπορεί να καταλάβει από πού προέρχεται όλος αυτός ο θυμός». «Είναι οκ. Αν κάποιος θέλει να βουτήξει στη μιζέρια και σε χαλάει, τότε τον αφήνεις πίσω και προχωράς. Δεν γίνεται να ζηλεύεις την οικογένειά σου», υποστηρίζει η Κιμ Καρντάσιαν. Με τη σειρά της, η Κρις Τζένερ δήλωσε: «Όταν πρόκειται για την Κιμ και την Κόρτνεϊ, καμία από τις δύο δεν έχει δίκιο και καμία άδικο. Θα περάσει μόνο του. Ξέρω τα κορίτσια μου και γνωρίζω τη βαθιά αγάπη που τρέφει η μία για την άλλη».

Kim Kardashian blasts ‘hater’ Kourtney, says she ‘doesn’t have any friends’ as feud rages on https://t.co/Sj2t440seH pic.twitter.com/ItURcCEXbs

— Page Six (@PageSix) June 22, 2023