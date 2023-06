Χάαλαντ – πιτσιρικάς: Φωτογραφήθηκε με οπαδό της Γιουνάιτεντ αλλά… έκρυψε το σήμα στη φανέλα

Viral έγινε το βίντεο του Έρλινγκ Χάαλαντ με νεαρό οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο διεθνής Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι σταμάτησε στο δρόμο για να υπογράψει αυτόγραφα και εκεί τον πλησίασε ένας νεαρός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 22χρονος άσος έβγαλε φωτογραφία αλλά δυσανασχέτησε με το σήμα της Γιουνάιτεντ και αναγκάστηκε να το κρύψει με το χέρι του!

«Πάρε μία νέα φανέλα» είπε ο Χάαλαντ στον μικρό φίλο αμέσως μετά από την φωτογράφιση αλλά δεν του έδωσε μία της Σίτι.

Fan: “Erling, can I have a picture?”

Erling Haaland: “Wait… *Covers Manchester United badge* Take the picture now. Take another picture like that!”

Erling Haaland: “Get yourself a new shirt!”

😂💙🎥 @tv2sport pic.twitter.com/U6DT95J5Bj

— City Xtra (@City_Xtra) June 21, 2023