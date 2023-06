Τροφές για μαύρισμα: Κι όμως, η διατροφή μπορεί να ενισχύσει το σοκολατένιο χρώμα

Οι διατροφολόγοι δίνουν διατροφικές συμβουλές για τους λάτρεις του ήλιου, βοηθώντας όλους μας να βρούμε το δρόμο για το τέλειο μαύρισμα μέσα και από τις τροφές. Πολλές από αυτές τις τροφές περιέχουν θρεπτικά συστατικά που μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην τόνωση των αντιοξειδωτικών επιπέδων του δέρματός μας και να μας προστατεύσουν από τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο ήλιος. Το πρώτο στη λίστα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Το ακατέργαστο κακάο περιέχει μια καλή δόση αντιοξειδωτικών που προστατεύουν το δέρμα μας από το ηλιακό έγκαυμα.

Τρώγοντας πολλά φρούτα και λαχανικά με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα μπορούν να μας δώσουν ένα φυσικό μαύρισμα. Superfoods του δέρματος, όπως τα καρότα, η κολοκύθα, τα βερίκοκα, η παπάγια, το μάνγκο, τα παντζάρια, οι ντομάτες, οι γλυκοπατάτες και το πεπόνι περιέχουν ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό που ονομάζεται β-καροτένιο, μια πορτοκαλοκόκκινη χρωστική που μετατρέπεται από το ανθρώπινο σώμα σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α είναι πολύ σημαντική για το υγιές δέρμα, τα νύχια, το ανοσοποιητικό αλλά και για ένα ωραίο μαύρισμα. Με ποιό τρόπο; Βελτιώνει το χρώμα του δέρματος. Όταν τρώτε πολλά προϊόντα πλούσια σε καροτενοειδή, η περίσσεια τους αποθηκεύεται στο λίπος ακριβώς κάτω από το δέρμα και οι χρωστικές τους φαίνονται μέσα από αυτό και σας δίνουν μια υγιή λάμψη που μιμείται το μαύρισμα. Επιπλέον, αποτρέπουν τις ρυτίδες, καταστρέφοντας τις ελεύθερες ρίζες που βλάπτουν το δέρμα μετά από την πολύωρη έκθεση στον ήλιο.

Και το μπρόκολο

Τα σκούρα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι και το kale περιέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες β-καροτένιου και συμβάλλουν σε ένα υγιές μαύρισμα. Τα εσπεριδοειδή δεν είναι η μόνη πηγή της απαραίτητης καθημερινής δόσης βιταμίνης C. Γνωρίζετε ότι ένα φλιτζάνι μπρόκολο έχει περισσότερο από το διπλάσιο της ποσότητας βιταμίνης C από ένα ολόκληρο λεμόνι; Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την προστασία από τις ανοσολογικές ανεπάρκειες καθώς και για την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου. Έτσι, ο συνδυασμός καροτενοειδών και βιταμίνης C στο μπρόκολο μπορεί να βελτιώσει τόσο το χρώμα όσο και τις λειτουργίες του δέρματός και να αποτελέσει έναν ακόμη σύμμαχο στην κατάκτηση του τέλειου μαυρίσματος.

Τα αυγά είναι ένα «οπλοστάσιο» βιταμινών και ιχνοστοιχείων και ειδικά ο κρόκος περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Α. Πλούσιο σε τυροσίνη και ασβέστιο, το τυρί cottage προσφέρει πρωτεΐνες, βιταμίνη Β-12 και Α και μπορεί να προστεθεί στις τροφές που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε ένα ωραίο μαύρισμα. Μην ξεχνάτε τα ωμέγα 3 λιπαρά. Τρόφιμα όπως τα λιπαρά ψάρια και οι ξηροί καρποί συμβάλλουν στη μείωση των φλεγμονών και στην προστασία του δέρματος από το ηλιακό έγκαυμα και το μελάνωμα. Επίσης, παρόλο που το ελαιόλαδο δεν περιέχει καροτενοειδή, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3, θα ενυδατώσει το δέρμα.