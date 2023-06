Μπιγιονσέ – Στοκχόλμη: Πώς η συναυλία «φταίει» για τον υψηλό πληθωρισμό της Σουηδίας

Οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη μπορεί να μειώθηκαν για τον μήνα Μάιο, αλλά στη Σουηδία παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,3%, με τους οικονομολόγους της χώρας να βρίσκουν τον «αποδιοπομπαίο τράγο» τους στο πρόσωπο της Beyonce. Οικονομολόγοι της Danske Bank εξηγούν πως ένα μερίδιο της αύξησης του πληθωρισμού θα μπορούσε να αποδοθεί στην πρεμιέρα της παγκόσμιας περιοδείας της Beyonce, με την Αμερικανίδα σταρ να προσελκύει περισσότερους από 80.000 επισκέπτες σε δύο νύχτες στο Friends Arena της Στοκχόλμης, ενώ και όσοι βρέθηκαν στο σημείο πιθανότατα συνέβαλαν σε μια απροσδόκητα μεγάλη αύξηση στις τιμές ξενοδοχείων και των υπηρεσιών αναψυχής.

Economists at Danske Bank believe that the Beyoncé’s decision to start the #RENAISSANCEWorldTour in Stockholm in May led to a surge in local hotel prices that in turn meant Swedish inflation exceeded expectations. pic.twitter.com/up5KIBZmco

— RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) June 14, 2023