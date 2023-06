Δωρητής σπέρματος: Πατέρας… 65 παιδιών περιγράφει πώς… το διαχειρίζεται

Ο δωρητής σπέρματος Kyle Gordy έχει γίνει πατέρας παιδιών σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της εταιρείας του που ονομάζεται «Be Pregnant Now» («Μείνε τώρα έγκυος»). Ένας από τους πιο διάσημους δωρητές σπέρματος στον κόσμο, ο οποίος έχει γίνει πατέρας τουλάχιστον 65 παιδιών, ανακοίνωσε το σχέδιό του να σταματήσει τις δωρεές και να επικεντρωθεί στην εύρεση της πραγματικής αγάπης. «Δεν είμαι τόσο ενεργός με τη δωρεά αυτή τη στιγμή, καθώς δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για εμένα», δήλωσε ο Kyle Gordy στο NeedToKnow.co.uk. «Θέλω μια σχέση με κάποια και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα αυτή τη στιγμή». «Θα σταματήσω να κάνω δωρεές -εκτός από λίγους και εκλεκτούς-, δεν θα βοηθάω τόσο συχνά, καθώς πρέπει να κοιτάξω να χτίσω αυτή την ουσιαστική σχέση με κάποιον που με συμπαθεί, για μένα», εξήγησε, λέγοντας ότι οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του «αν θέλουν μια σχέση».

Πότε ξεκίνησε να δωρίζει σπέρμα

Ο Gordy ζει στο Λος Άντζελες και σπούδασε λογιστική και χρηματοοικονομικά στο Cal State LA, σύμφωνα με τη σελίδα του στο Facebook. Ξεκίνησε να δωρίζει σπέρμα το 2014 και έγινε πρωτοσέλιδο όταν έγινε πατέρας τεσσάρων παιδιών μέσα σε έναν μήνα, σύμφωνα με τη New York Post. Αναφέρει την κατάστασή του στο Facebook ως ελεύθερος και χαρακτηρίζει με υπερηφάνεια τον εαυτό του ως CEO της δωρεάς σπέρματος μαζί με έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του Be Pregnant Now. Η σελίδα του περιλαμβάνει επίσης πολυάριθμες φωτογραφίες από τεστ εγκυμοσύνης, δείχνοντας πόσο καιρό έχει που κάνει δωρεά σπέρματος και πόσο παραγωγικός ήταν.

Kyle Gordy partners with IVF clinic to distribute his ‘unbeatable sperm’ https://t.co/iXjhFXd98J pic.twitter.com/hFdW8wztNb — New York Post (@nypost) September 6, 2022

Έβγαινε με γυναίκα που της είχε δωρίσει το σπέρμα του

Ο Gordy αποκάλυψε ότι είχε βγει για λίγο ραντεβού με μία από τις γυναίκες που είχε κάνει δωρεά, αλλά το γεγονός ότι συνέχισε να δωρίζει το σπέρμα του αποδείχτηκε πολύ μεγάλο εμπόδιο και χώρισαν μετά από δύο μήνες. «Η γυναίκα δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός ότι εξακολουθούσα να δωρίζω και είπε ότι δεν θα λειτουργούσε μακροπρόθεσμα», είπε. «Πρέπει να βρω κάποιον ξεχωριστό που να μπορεί να με αποδεχτεί και να αποδεχτεί αυτό που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά δεν θέλω αυτό να μπαίνει πια στη μέση».

Ο Gordy νωρίτερα φέτος συζήτησε τα σχέδιά του να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό ριάλιτι γύρω από τις δωρεές του, αναγκάζοντας τις γυναίκες να «ανταγωνίζονται» για το σπέρμα του, σύμφωνα με το Jam Press. Υποστήριξε ότι το να είναι πιο επιλεκτικός με τη δωρεά του «είναι καλό πράγμα», αν και υποστήριξε ότι ήθελε να βοηθήσει οικογένειες όλων των ειδών. Τον Μάρτιο ανέφερε ότι έκανε δωρεά σε ένα ζευγάρι που περιελάμβανε ένα άτομο που έκανε μετάβαση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ξεκινώντας ως gender-fluid και μεταβαίνοντας σε αρσενικό, κάτι που ο Gordy είπε ότι ήταν «πραγματικά υπέροχο να το βλέπεις». Η αναζήτησή του για αγάπη θα μπορούσε να τον αναγκάσει να περιορίσει τις δραστηριότητές του ή ακόμα και να τις τερματίσει εντελώς, καθώς θα έπρεπε να «επαναξιολογήσει εντελώς το χόμπι του».

«Αν η φίλη μου θέλει να κάνω δωρεές μόνο μία ή δύο φορές το μήνα ή ίσως ακόμη και να διαλέγω τους ανθρώπους στους οποίους κάνω δωρεές, τότε θα πρέπει να κάνω μια μακρά συζήτηση μαζί της για την κατάστασή μου», είπε. «Θα συμφωνήσω σε ορισμένους κανόνες και θα κάνω θυσίες για τη σωστή γυναίκα που μπορώ να την κάνω σύζυγό μου».