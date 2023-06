Ράσφορντ χωρισμός: Αγκαλιά με την… λέκτορα που φτιάχνει τις νέες Καρντάσιαν

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μάρκους Ράσφορντ ταξίδεψε στο Μαϊάμι, όχι για να συζητήσει κι αυτός τη μεταγραφή του στην τοπική Ίντερ των Μπέκαμ, Μέσι, αλλά για διακοπές. Ωστόσο η παρουσία του εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη και το βράδυ της Κυριακής προέκυψε θέμα καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες εθεάθη να εισέρχεται στο ξενοδοχείο του μαζί με μία κοπέλα με τη Sun να έχει τις αποκλειστικές εικόνες! Κι΄αν στα πρώτα κείμενα η συνοδός του αναφερόταν ως «η μυστηριώδης κοπέλα», τα αγγλικά μέσα γρήγορα ανακάλυψαν την ταυτότητα της καθώς πρόκειται για την 27χρονη Κόρτνεϊ Κάλντγουελ η οποία είναι μοντέλο/influencer (520 χιλιάδες followers στο Tik Tok) και εδώ και λίγους μήνες τρέχει μια νεοσύστατη εταιρία γυμναστικής με εξειδικευμένη στόχευση.

Το «Big Booty University» όπως την έχει ονομάσει, με την ίδια να αποκαλείται λέκτορας, βοηθάει τις πελάτισσες της να αποκτήσουν παχουλά και ελκυστικά οπίσθια «σαν κι αυτά της Κιμ Καρντάσιαν»! Ο Ράσφορντ είχε αρραβωνιαστεί πέρσι τον παιδικό του έρωτα Λούσια Λόι, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και μήνες το ζευγάρι είχε χωρίσει και πλέον δεν είναι μαζί…

🚨 BREAKING: Marcus Rashford splits from childhood sweetheart fiancée & returns with girl to hotel at 5am after partying. @TheSunFootball pic.twitter.com/AVTFhID0UY

— Man United Latest (@TheUtdLatest) June 10, 2023