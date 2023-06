Σκάρλετ Γιοχάνσον Marvel: Στα σκαριά το «απόρρητο» πρότζεκτ

Μπορεί οι μέρες της Σκάρλετ Γιοχάνσον ως Black Widow να έχουν τελειώσει, αλλά η συνεργασία της με τα Marvel Studios δεν έχει ολοκληρωθεί. Στους μήνες που ακολούθησαν την κυκλοφορία του «Black Widow», της όγδοης εμφάνισης της Γιοχάνσον ως Νατάσα Ρομανόφ και της πρώτης φοράς που υποδύθηκε τον ρόλο της σε σόλο project, ο πρόεδρος της Marvel Κέβιν Φάιγκι αποκάλυψε ότι οι δύο τους συνεργάζονται ως παραγωγοί σε ένα «άκρως απόρρητο project των Marvel Studios που δεν σχετίζεται με το Black Widow». Οκτώ μήνες μετά από αυτή τη δήλωση, η Marvel ανακοίνωσε τη Φάση 5 και μέρη από τη Φάση 6, αλλά το μυστηριώδες έργο της Γιοχάνσον δεν υπήρχε πουθενά.

Πέρα από τη μοναδική δήλωση του Φάιγκι για το μυστικό έργο, η ηθοποιός ήταν σχετικά σιωπηλή ως προς τα σχέδια της με τη Marvel. Τα τελευταία της σχόλια για το MCU ήρθαν στο podcast της συναδέλφου της Marvel, Γκουίνεθ Πάλτροου, όπου τόνισε εκ νέου ότι έχει τελειώσει με τον ρόλο της Black Widow, λέγοντας ότι αυτό το «κεφάλαιο έχει τελειώσει». Μιλώντας στο ComicBook.com κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας της ταινίας «Asteroid City», η Γιοχάνσον σημείωσε ότι το μυστηριώδες project παραγωγής της Marvel βρίσκεται ακόμα στα σκαριά, αλλά η πρόοδος έχει σταματήσει λόγω της απεργίας των συγγραφέων της WGA.

«Συμβαίνει ακόμα, αλλά όχι προς το παρόν, επειδή τίποτα δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το καθεστώς αναμονής καθώς περιμένουμε την απεργία των συγγραφέων και ενδεχομένως τη δική μας απεργία της συντεχνίας και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής». Σύμφωνα με την απεργία, όλα τα έργα του Χόλιγουντ που βρίσκονται ακόμη στη φάση της συγγραφής και της προπαραγωγής έχουν διακόψει επ’ αόριστον.

Ο υπαινιγμός της Γιόχανσον για «ενδεχομένως τη δική μας απεργία της συντεχνίας» αναφέρεται στο διαφαινόμενο ενδεχόμενο να απεργήσει και η SAG-AFTRA, η συντεχνία των ηθοποιών. Η SAG-AFTRA ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το 97,91% της συντεχνίας υποστήριξε την έγκριση απεργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προχωρήσουν σε απεργία αν οι συνομιλίες για τις συμβάσεις δεν επιλυθούν έως τις 30 Ιουνίου.

