Καρχαρίας Αίγυπτος: Μέσα στα έντερα του σαρκοβόρου ζώου βρέθηκαν τα λείψανα του νεαρού Ρώσου

Μέσα στα έντερα του καρχαρία που τον κατασπάραξε ζωντανό σε παραλία της Αιγύπτου, βρέθηκαν τα λείψανα του άτυχου Ρώσου Βλαντιμίρ Ποπόβ. Ο 23χρονος Ποπόβ, ο οποίος κολυμπούσε στο θέρετρο της Χουργκάντα, εγκλωβίστηκε ξαφνικά από έναν καρχαρία-τίγρη, δεν πρόλαβε να ξεφύγει και έζησε μαρτυρικές στιγμές, μαζί με τον πατέρα του, που παρακολουθούσε το αποτρόπαιο θέαμα από την ακτή. Οι άλλοι παραθεριστές είχαν βγει από το νερό και φώναζαν στον Ποπόβ να κολυμπήσει μακριά από τον καρχαρία πριν τον κατασπαράξει μέχρι θανάτου. Ο καρχαρίας-τίγρης στη συνέχεια πιάστηκε από ψαράδες και σύρθηκε στη στεριά με σκάφος πριν τον χτυπήσουν με ρόπαλα μέχρι θανάτου «για εκδίκηση». Ο καρχαρίας έχει πλέον τεμαχιστεί από ειδικούς, οι οποίοι βρήκαν τα λείψανα του νεαρού άνδρα μέσα στα έντερά του, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Arabiya. Καθηγητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Θαλασσίων Επιστημών της Αιγύπτου, αποκάλυψε επίσης ότι ο καρχαρίας ήταν θηλυκός. «Πήγαμε στην παραλία για να χαλαρώσουμε.

I’m sorry for the tourist who lost her life, but I feel more sorry for the shark … It wasn’t necessary to kill the shark!#SharkAttack #Shark #Russian #Egypt #SharkIsNotGuilty pic.twitter.com/ZYtEubhY4r

— Eileen Bottomer (@BottomerEileen) June 9, 2023