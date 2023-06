Φράγμα Χερσώνας ανατίναξη: Τί αναφέρει το Reuters

Περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, βρίσκονται κάτω από το νερό και από αυτή την έκταση το 68% βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής. Όπως έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ολεξάντρ Προκούντιν, το μέσο επίπεδο των υδάτων σήμερα το πρωί ήταν 5,61 μέτρα. Σχεδόν 14.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει μετά την καταστροφή του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα και περί τους 4.300 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.

