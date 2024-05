Αντώνης Τουρκογιώργης πέθανε: Ο θρυλικός ροκ τραγουδιστής δεν είναι πια εδώ

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης, μια από τις ηγετικές μορφές στην ελληνική ροκ σκηνή, πέθανε στα 73 του χρόνια. Ο τραγουδιστής, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των «Socrates Drunk the Conium» αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, από το το 2010. Υπήρξε ένας δυναμικός περφόμερ, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ασυμβίβαστος στο σύνολό του, καλλιτέχνης. Ο Μάκης Γιούλης, ο τελευταίος ντράμερ των Socrates είπε σε δήλωσή του για την απώλεια του φίλου του: «Τελικά σήμερα Κυριακή του Πάσχα του 2024 ήρθε η ώρα για το μεγάλο αντίο που φοβόμουν τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια ότι κάποια στιγμή θα βρεθώ στην τόσο δύσκολη θέση να σου πω… Επιτέλους θα ησυχάσει η ψυχούλα σου από τον Γολγοθά που τράβαγες από τον Απρίλιο του 2010… Αντίο αγαπημένε μου φίλε, αντίο αγαπημένε μου συνεργάτη, αντίο μοναδικέ μου Tony».

Μέσω ανάρτησης, ο άλλοτε συνεργάτης του, Κώστας Μπίγαλης, αποχαιρέτησε τον Αντώνη Τουρκογιώργη, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του. «Σήμερα έφυγε ο μεγάλος μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής, Αντώνης Τουρκογιώργης, να συναντήσει τον αδερφικό του φίλο, Γιάννη Σπάθα, το άλλο του μισό των θρυλικών Socrates Drunk the Conium του κορυφαίου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών. Tony Power. Για πάντα».

Τα δύσκολα για τον Αντώνη Τουρκογιώργη ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2010, όταν υπέστη εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Έκτοτε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει ουσιαστικά. Στη συνέχεια είχε υποβληθεί σε ειδική επέμβαση ενδοαγγειακού εμβολισμού ανευρύσματος εγκεφάλου και με την ολοκλήρωση της τότε επέμβασης οι γιατροί εξέφρασαν στη σύζυγο του την αισιοδοξία τους ότι θα ζήσει, ωστόσο όχι με τον τρόπο που είχε συνηθίσει. Ο ταλαντούχος μουσικός υπήρξε ένας δυναμικός περφόμερ, τραγουδιστής, μπασίστας, συνθέτης και στιχουργός. Αφοσιώθηκε στην ροκ μουσική και άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα. Η ξαφνική περιπέτεια της υγείας του τον απομάκρυνε από την σκηνή και βρέθηκε σε μεγάλη δοκιμασία ώστε να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Από το 2010 ήταν καθηλωμένος.

Η συναυλία για τον Αντώνη Τουρκογιώργη

Στις 10 Οκτωβρίου του 2018, οι φίλοι του έδειξαν πως δεν τον ξεχνούν και οργάνωσαν μια μεγάλη συναυλία με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξή του ώστε να ακολουθήσει αποκατάσταση σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο. Μεταξύ άλλων, στην συναυλία τότε συμμετείχαν η Ελένη Βιτάλη, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Γλυκερία, ο Χρήστος Δάντης, η Ελεονώρα και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και άλλα σπουδαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Μετά την διάλυση των Socrates, ο Αντώνης Τουρκογιώργης ακολούθησε σόλο καριέρα κάνοντας πολλές επιτυχημένες συνεργασίες. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα» στο οποίο με χιούμορ και ζωντάνια καταγράφει, πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα με βάση την προσωπική του εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει τη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική μέχρι το τέλος. Κομβικό σημείο βεβαίως του βιβλίου αποτελεί η περιπετειώδης και ανατρεπτική μουσική διαδρομή των σπουδαίων Socrates.

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)