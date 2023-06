Coldplay περιοδεία 2023: Η προσπάθειά τους για πιο βιώσιμες συναυλίες

Πιο βιώσιμη προσπάθησαν να κάνουν την περιοδεία τους «Music of the Spheres World Tour» τον τελευταίο χρόνο οι Coldplay, κατά την οποία, μάλιστα, κατάφεραν να φυτέψουν πέντε εκατομμύρια δένδρα. Το συγκρότημα έχει δεσμευτεί να φυτεύει ένα δέντρο για κάθε εισιτήριο που πωλείται στην περιοδεία, καθώς και να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 50% σε σύγκριση με την «Head Full of Dreams Tour» του 2016-2017. Εκτός αυτού, όμως, το συγκρότημα μείωσε το αποτύπωμά του στον άνθρακα κατά σχεδόν 50% από την προηγούμενη περιοδεία του.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Coldplay γνωστοποίησαν ότι κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Music of the Spheres World Tour» μειώθηκαν κατά 47% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αλλαγές στις συναυλίες, τη μεταφορά του εξοπλισμού και τα ταξίδια των μελών του συγκροτήματος και του συνεργείου.Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν ανεξάρτητα από τον καθηγητή Τζον Φερνάντεζ από την Πρωτοβουλία Λύσεων για το Περιβάλλον του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT). «Τώρα που μπαίνουμε στο δεύτερο έτος της περιοδείας, αρχίσαμε να διαχειριζόμαστε ολόκληρη τη συναυλία (ήχος, φώτα, λέιζερ κ.λπ.) από ένα ηλεκτρικό σύστημα μπαταρίας που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά» διευκρίνισαν οι Coldplay. «Χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά οχήματα και εναλλακτικά καύσιμα όπου μπορούμε και μειώνουμε στο ελάχιστο τη χρήση απορριμμάτων και πλαστικών» ανέφεραν.

Η οικολογική συνείδηση των Coldplay και ο Μέσι ως φαν

Οι Coldplay έχουν επίσης ενθαρρύνει τους θαυμαστές τους να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, όταν παρακολουθούν τις συναυλίες τους. Το συγκρότημα προσφέρει ποδήλατα γυμναστικής και κινητικές πίστες χορού που επιτρέπουν στους θαυμαστές να βοηθούν στην τροφοδότηση με ενέργεια της σκηνής και πρότειναν στους θεατές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς και να φέρνουν τα δικά τους μπουκάλια νερού που γεμίζουν ξανά στις συναυλίες. Εντωμεταξύ Ο Μέσι δε πήγε σε εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιριστών Γαλλίας για να παρακολουθήσει συναυλία των Coldplay.

Δείτε το σχετικό βίντεο