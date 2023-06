Φράγμα Χερσώνας έκρηξη: «Πνίγηκαν» 24 χωριά

Η μαζική απομάκρυνση κατοίκων συνεχίζεται σήμερα στη νότια Ουκρανία μετά τη μερική καταστροφή του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Καχόβκα, η οποία προκάλεσε πλημμύρες σε παρόχθιες κοινότητες κατά μήκος του Δνείπερου ποταμού και για την οποία αλληλοκατηγορούνται Κίεβο και Μόσχα. «Η πιο δύσκολη κατάσταση επικρατεί στην περιοχή Κοραμπέλνι στην πόλη της Χερσώνας. Μέχρι στιγμής το επίπεδο το νερού ανέρχεται στα 3,5 μέτρα, πάνω από 1.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει» στην κοινότητα που τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν από τα ρωσικά τον Νοέμβριο του 2022, ανέφερε ο αναπληρωτής επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας Ολεξίι Κουλέμπα.

Οι εκκενώσεις θα συνεχιστούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες με λεωφορεία και τρένα, πρόσθεσε. «Πάνω από 40.000 άνθρωποι βρίσκονται σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν. Οι ουκρανικές αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από 17.000. Δυστυχώς, πάνω από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο», ανέφερε χθες ο ουκρανός γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κόστιν. «Σε αυτό το στάδιο έχουν πλημμυρίσει 24 κοινότητες στην Ουκρανία», ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο. Οι αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τους Ρώσους στις περιοχές που έχουν καταλάβει ανέφεραν από την πλευρά τους πως άρχισαν την εσπευσμένη απομάκρυνση του πληθυσμού τριών κοινοτήτων, κινητοποιώντας περίπου πενήντα λεωφορεία. Ο Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, ο φιλορώσος δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα, όπου βρίσκεται το υδροηλεκτρικό φράγμα, τόνισε πως η πόλη του πλημμύρισε και ότι 900 κάτοικοί της απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Ukrainians looking for people that might be stuck in their homes after the flooding caused today by Russia destroying the Kakhovka dam. pic.twitter.com/pCT2DbZ4fB

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023