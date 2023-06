Ο σκύλος με τη μακρύτερη γλώσσα στον κόσμο: Η Ζόι κατέκτησε το ρεκόρ Guinness

Ένας σκύλος από την Λουιζιάνα των ΗΠΑ κάνει θραύση με ρεκόρ Guinness για την μακρύτερη γλώσσα στον κόσμο. Ο Ντρου και η σύζυγός του, Σέιντι δήλωσαν χθες Δευτέρα ότι υπέβαλαν τα έγγραφα του αγαπημένου τους σκύλου, της Ζόι, στον οργανισμό Γκίνες τον Νοέμβριο, προτού λάβουν το πιστοποιητικό των νέων κατόχων του ρεκόρ τον Μάρτιο του 2023. Είχε προηγηθεί μια ιστορία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, όταν η Σέιντι και ο σύζυγός της είδαν μια ανάρτηση στο διαδίκτυο από κάποιον που προσπαθούσε να απαλλαγεί από μια ακούσια γέννα κουταβιών. Μίλησαν με το άτομο αυτό και συμφώνησαν να αναλάβουν τη Ζόι επειδή ταίριαζε σε ένα μείγμα που τους άρεσε. Πρόκειται για μία διασταύρωση λαμπραντόρ και γερμανικού ποιμενικού.

Οι Γουίλιαμς παρατήρησαν γρήγορα ότι η γλώσσα της Ζόι ξεγλίστραγε από το στόμα της, παρόλο που ήταν μόλις πέντε εβδομάδων. Και καθώς μεγάλωνε και γνώριζε περισσότερους ανθρώπους, το πιο συνηθισμένο σχόλιο που την υποδέχονταν το ζευγάρι ήταν «Φίλε, έχει μεγάλη γλώσσα», θυμάται ο Ντρου. Ένα άτομο πρότεινε στον Ντρου ότι η ασυνήθιστα μεγάλη γλώσσα της Ζόι θα έσπαγε πιθανώς ένα ρεκόρ μήκους, αν υπήρχε ένα που τηρούνταν. Ο Ντρου μπήκε στον ιστότοπο των ρεκόρ Γκίνες και είδε ότι το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη γλώσσα σε ζωντανό σκύλο είχε μείνει κενό από τον θάνατο του προηγούμενου κατόχου το 2021, ενός σκύλου ράτσας Αγίου Βερνάρδου γλώσσα μήκους 18,58 εκατοστών.

