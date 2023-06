Κύπελλο Αγγλίας 2023: Ο Έλτον Τζον… σήκωσε την κούπα μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι πανηγύρισαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, μετά τη νίκη τους με 2-1 επί της συμπολίτισσας Γιουνάιτεντ στον τελικό, μαζί με τον Έλτον Τζον. Ο δημοφιλής τραγουδιστής συναντήθηκε με την αποστολή των «πολιτών» στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και πανηγύρισαν μαζί τον τίτλο.

Ο Έλτον Τζον δεν παρέλειψε να ζητήσει και το Champions League από τον Πεπ Γκουαρντιόλα, στον οποίο είπε: «Ένα ακόμα την άλλη εβδομάδα» (σ.σ. στις 10 Ιουνίου, η Σίτι αντιμετωπίζει την Ίντερ στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής, στην Κωνσταντινούπολη). Μάλιστα, αγκάλιασε και φωτογραφήθηκε μαζί με πολλούς από τους ποδοσφαιριστές της Σίτι, ενώ σήκωσε και την κούπα!