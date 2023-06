Τζόκοβιτς Κόσοβο: Η υπουργός των σπορ της Γαλλίας προειδοποίησε τον τενίστα

Μετά από τη νίκη του επί του Αλεξάντερ Κοβάτσεβιτς στον 1ο γύρο του Roland Garros ο Νόβακ Τζόκοβιτς πλησίασε την κάμερα και έγραψε: «Το Κόσσσυφοπέδιο είναι η καρδιά της Σερβίας, σταματήστε τη βία!». Ο Νόλε πήρε θέση για τις συγκρούσεις στο Κόσοβο και στη συνέντευξη Τύπου δηλώνοντας: «Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα τιμωρηθώ ή όχι, όμως δεν θα σωπάσω. Η στάση μου είναι ξεκάθαρη: είμαι ενάντια στη βία, στους πολέμους και σε κάθε σύγκρουση. Ο πατέρας μου έχει γεννηθεί στο Κόσοβο και νιώθω την ανάγκη να στηρίξω εκείνους και τη Σερβία». Το Roland Garros έβγαλε μια χλιαρή ανακοίνωση για το θέμα Νόλε αλλά η υπουργός των σπορ της Γαλλίας και παλιά τενίστρια του έτριξε τα δόντια.

Η Αμελί Ουντεά Καστερά είπε για τον Τζόκοβιτς: «Όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε είναι ελεύθερος ένας αθλητής να δώσει πολιτικό μήνυμα. Το μήνυμα του όμως, ήταν στρατευμένο, πολύ πολιτικό και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί». Η υπουργός των σπορ της Γαλλίας μίλησε με την διευθύντρια του τουρνουά Αμελί Μορεσμό και της μετέφερε την πρόθεση της ενώ προειδοποίησε και δημόσια τον Νόλε να μην ασχοληθεί ξανά με το θέμα.

“Kosovo is the heart of Serbia – stop the violence”, Novak Djokovic wrote on camera after winning the first round of Roland Garros pic.twitter.com/zoAuBxDtjv

