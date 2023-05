Κάιλι Τζένερ – Τίμοθι Σάλαμε: «Συναντιούνται συχνά, αλλά η σχέση τους δεν είναι σοβαρή»

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τίμοθι Σάλαμε φέρονται να εμπλέκονται σε ρομαντική σχέση, αν και πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως δεν είναι κάτι σοβαρό. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 25χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα και ο 27χρονος πρωταγωνιστής του Dune περνούν αρκετό χρόνο μαζί όταν βρίσκονται στο Λος Άντζελες. Ενώ η Κάιλι απολαμβάνει να βγαίνει ραντεβού, το κύριο μέλημά της όμως, παραμένει να είναι μητέρα. Πρόσφατα, το μαύρο Range Rover της Τζένερ εθεάθη να φτάνει στο σπίτι του Σάλαμε στο Λος Άντζελες. Οι εικασίες για το ειδύλλιό τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο, αφού ένας λογαριασμός διασημοτήτων, το DeuxMoi, έλαβε μια πληροφορία για τη σχέση τους. Εκτιμάται ότι το ειδύλλιό τους ξεκίνησε αφού και οι δύο παρακολούθησαν την επίδειξη μόδας του Jean-Paul Gaultier τον Ιανουάριο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο ηθοποιός και η τηλεπερσόνα βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία, μιλώντας, στέλνοντας μηνύματα ή κάνοντας FaceTiming σχεδόν κάθε μέρα, ενώ η Τζένερ φαίνεται να απολαμβάνει το φλερτ με τον Σάλαμε. Εθεάθησαν επίσης μαζί πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο ηθοποιός παρακολούθησε μια έκθεση τέχνης στη Σάντα Μόνικα. Παρά το υποτιθέμενο ειδύλλιό τους, έχουν καταφέρει να κρατήσουν τη σχέση τους σε χαμηλούς τόνους και δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί δημόσια. Η Κάιλι Τζένερ έχει δύο μικρά παιδιά, από την προηγούμενη σχέση της με τον Τράβις Σκοτ.

